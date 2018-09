Denuncian 3 casos en Ciudad de México: para secuestrar mujeres se hacen pasar por sus parejas

Karina logró escapar porque un policía se acercó a decirle que estaba estacionado en un lugar prohibido, pero no a ayudarla. Al día siguiente a presentar la denuncia en el Ministerio Público, pero le dijeron que no procedería porque “el delito no fue consumado” y, por lo tanto, “no había delito que perseguir”.



“Me metió a los andenes del Tren Ligero y empezó a hablar en voz alta, diciéndome ‘Ya no te enojes, mi amor, deja de hacer berrinches‘. Una señora que venía a mi lado trataba de verme la cara, pero él hizo presión en mi cuello para que mantuviera la cabeza abajo. Cuando él me jaló empecé a decir que no lo conocía, que me soltara, y empecé a gritar. La señora me jaló hacia ella y él se bajó dos estaciones después”.