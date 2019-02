Conferencia en Washington: La "invasión" a Venezuela del 23 de febrero será de comida y alimentos que entrarán por todas partes

Diputados perseguidos y los que no pueden salir

"Se nos está muriendo la gente"

Señaló que los estudios que maneja -aunque no hay estadísticas oficiales y las que hay se niegan al público- 94% de la población venezolana no cuenta con los ingresos para pagar canasta básica de alimentos y servicios básicos. A pesar de los repetidos ajustes de salarios, los ingresos impiden que las familias se alimenten correctamente”.

Dijo que 80% de los hogares no tiene condiciones de seguridad alimentaria, “no pueden acceder a los alimentos porque no existen en los mercados o no pueden utilizarlos porque no se puede cocinar debido a las grandes fallas en los servicios (electricidad, servicio de gas y otros)”.