Choferes de tráileres de migrantes detenidos pero dueños desconocidos

“Me encontré con una persona y después me preguntó dónde voy. Me dijo que si quieres te ayudo. Esa persona ahorita ya no recuerdo, no pregunté su nombre ni nada”, narra a Univision Hilda Riquiar, una de las migrantes guatemaltecas sobrevivientes que viajaban en el tráiler accidentado en diciembre de 2021 en Tuxtla, Chiapas.