Desaparecen dos mujeres estadounidenses en 'la carretera del terror', en la frontera norte de México

Video Caso Debanhi Escobar: ¿qué es y por qué es tan peligrosa la “carretera de la muerte”?

Autoridades mexicanas reportaron este sábado la desaparición de dos mujeres estadounidenses sobre la carretera Monterrey-Laredo en Nuevo León, estado de la frontera norte de México.

Agentes locales conocen a dicha vía como 'El triángulo de las Bermudas' o 'la carretera del terror' por la cantidad de desapariciones registradas en ese lugar, disputado por los cárteles del narcotráfico.

PUBLICIDAD

Según el Grupo Especializado en Búsqueda Inmediata (GEBI) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, las mujeres desaparecieron el 15 de mayo y sus nombres son Juana Marcela Rojo Chávez, de 55 años, y su hija Jessica García Rojo, de 16.

Desaparecidas en la 'la carretera del terror'

A ambas las vieron por última ocasión cuando tripulaban una camioneta de la marca Dodge tipo Caravan modelo 2019 en color blanco con matrícula de circulación 609-XBC de Nuevo México.

La madre, también nacionalidad mexicana, tiene el cabello café y cano a los hombros, es de tez "aperlada", ojos café claro, nariz ancha, boca mediana, mide 1,52 metros de altura, y como seña particular tiene una cicatriz por cesárea.

Las dos desaparecidas. Imagen Agencia estatal de Investigaciones de Nuevo León

Se desconoce la vestimenta que portaba al momento de su desaparición y padece de depresión severa y ataques de pánico.

La joven tiene el cabello largo, café con puntas teñidas de rubio, tez "aperlada", ojos verdes, boca y nariz mediana, mide 1,62 metros y es de complexión mediana, sin detallarse señas particulares y se desconoce la vestimenta que llevaba.

En uno de los puntos más álgidos de las desapariciones, la Comisión Nacional de Búsqueda de México (CNB) informó en 2021 del registro de al menos 71 personas desaparecidas en esa carretera que conecta a Nuevo León con Estados Unidos.