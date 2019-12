Bryan Russell, el peruano que aspira a convertirse en el primer congresista del mundo con síndrome de Down

LIMA, PERÚ.- Hay un sueño recurrente en Bryan Russell Mujica. En aquella visión, él se ve dentro del pleno del Congreso del Perú , sentado en uno de los 130 curules, debatiendo sus ideas para lograr un país más inclusivo. “Lo he soñado muchas veces” , confiesa y saca el pecho como si quisiera entrar en el personaje. Pero, a diferencia de otros soñadores, este peruano de 27 años con síndrome de Down decidió llevar esa imagen al plano real y entró a competir como uno más en las elecciones congresales extraordinarias, que se realizarán el próximo 26 de enero.

Haber dado ese paso convierte a Bryan en la primera persona con síndrome de Down en el mundo en aspirar a un puesto dentro del Congreso. Un reto inmenso. Pero él asegura que no le teme a nada. “Las personas que aman a su país deben hacer algo por él y no sólo quejarse”, comenta. “Hay que romper con la barrera del conformismo”. Lo dice con total seguridad y consciencia del desafío que se ha impuesto. “Soy muy arriesgado y aventurero”. Una actitud que lo ha llevado lejos. Incluso, a convertirse hace cinco años en el primer peruano con su condición en graduarse en una universidad.

Así que Bryan siente que a esta nueva campaña entra más fortalecido y con un compromiso mayor, por el desencanto que tienen los electores frente a un Congreso desacreditado que fue disuelto el pasado 30 de septiembre. “Es increíble cuánta corrupción hay en el país. Se necesita limpiar la institución, que fue muy prestigiosa en el pasado. Tenemos que actuar dentro del marco de la ley, para que no haya nada inmundo. La gente lo reclama. Cuando me ven en la calle, me dicen que yo soy el cambio que Perú necesita y eso me da más empuje para seguir”.