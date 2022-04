Caso Ayotzinapa: señalan a la Marina de ocultar pruebas y familiares acusan al gobierno de engañarlos

El gobierno de López Obrador, por otro lado, no ha iniciado ningún proceso contra algún funcionario involucrado en las desapariciones y, pese a una muy publicitada consulta para juzgar a expresidentes –cuya utilidad o propósito fue puesto en tela de juicio por no tener ningún tipo de vinculación legal y cuya votación no rebasó el 7%–, no hay indicios de que su gobierno haya emprendido alguna acción al respecto. López Obrador insistió de nuevo el martes de esta semana que se investigará a los militares que habrían manipulado el basurero de Cocula.