Caso Ayotzinapa: la fiscalía vuelve a conseguir órdenes de aprehensión contra 16 militares de Iguala

En ese momento el primer ministro de Israel era Naftali Bennet, quien, según López Obrador, fue "muy sensible" y "prometió ayudar" pero no existe un acuerdo formal de extradición entra ambos países, por lo cual se complican los trámites. Según un reporte de The New York Times, Israel habría desatendido las peticiones de México como represalia al voto mexicano en la ONU a favor de investigar la violenta crisis en Palestina.