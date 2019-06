Así fueron las fallidas negociaciones para rescatar a Norberto Ronquillo, el universitario mexicano secuestrado y asesinado

La cronología dada a conocer este martes por la Procuraduría señala que, en la primera llamada, el tío de Norberto no escuchó y colgó, pero enseguida volvieron a llamar y lo insultaron por haber cortado la comunicación. Él se asustó y volvió a cortar. Segundos después, los plagiarios llamaron a la tía de Ronquillo y fue a ella a quien le pidieron el dinero.

Mientras la mujer sostenía la llamada con el secuestrador de Norberto, su hijo y su esposo acudieron a la Fuerza Antisecuestros (FAS) de la Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México (PGJCDMX) para denunciar los hechos. Una vez ahí, la tía llamó a su hijo informándole que había llegado a un acuerdo con el criminal y que le pidiera a las autoridades que no intervinieran.

Después, el primo de Norberto Ronquillo recibió una llamada, aproximadamente a las 3:00 de la madrugada del 5 de junio, donde el mismo sujeto le daba instrucciones para entregar el rescate. Aunque él cumplió con las indicaciones, Ronquillo no apareció y los secuestradores no volvieron a comunicarse ni a contestar llamadas.

Este martes por la tarde, la madre del estudiantes, Noelia Hernández, ofreció una conferencia de prensa en la funeraria donde fueron velados los restos de su hijo y dijo que no todo lo que sucedió es culpa del gobierno.

“No es echarle culpa al gobierno, sino que cada quien, como ciudadanos, hagamos lo propio, no oren por mí, porque yo estoy bien, no oren por Norberto porque él no puede estar mejor, oren por las personas que tienen lastimados sus corazones, por todas esas personas que piden dinero, que trabajan de una mala manera”.