Encuentran con vida a ocho colombianas reportadas como desaparecidas tras acudir a una fiesta en México

Video “Estamos acá voluntariamente”: habla una de las colombianas que habían sido reportadas como desaparecidas en México

Ocho colombianas que fueron reportadas como desaparecidas en el sur de México fueron encontradas la noche de este sábado y aseguradas por autoridades ministeriales, informó el gobernador interino de Tabasco, Carlos Merino.

El funcionario escribió en redes sociales que las mujeres habían sido localizadas, se encontraban bien de salud y habían sido trasladadas a instalaciones de la fiscalía del estado.

No estaba claro si se las consideraría víctimas de un crimen, pero las autoridades dijeron que "la fiscal del Ministerio Público ordenó medidas de protección a su favor y su resguardo, en tanto se continúan con las diligencias pertinentes".

Inicialmente, el Ministerio del Interior de Colombia había informado que había nueve mujeres desaparecidas, pero este domingo la fiscalía del estado de Tabasco, donde ocurrieron los hechos, precisó que fueron ocho personas las reportadas como desaparecidas tras acudir a una fiesta.

Las autoridades no dieron detalles de la identidad de las mujeres que fueron encontradas en un hotel de paso en el municipio de Cárdenas, informó la fiscalía.

“De las primeras declaraciones obtenidas de ellas y los datos recabados, de momento no se puede determinar que hubieran sido privadas de su libertad o estuvieran retenidas en contra de su voluntad”, indicó la fiscalía en un comunicado.

¿Qué pasó con las mujeres reportadas desaparecidas en Tabasco?

El caso se supo con un reporte en el que el periodista mexicano Ciro Gómez Leyva dijo que nueve colombianas (luego las autoridades ubicaron la cifra en ocho) estaban desaparecidas desde el 5 de enero. Según ese reporte de prensa, presuntamente fueron llevadas a una fiesta privada por un hombre con supuestos vínculos con el narcotráfico y luego de eso fueron retenidas.

Sin embargo, la fiscalía de Tabasco no confirmó que hubiesen sido retenidas y en un video divulgado por las autoridades una de ellas dice: "Nosotras estamos acá voluntariamente".

La denuncia sobre la desaparición, según el periodista, la hizo otro grupo de compañeras que presuntamente también trabajan en estas fiestas y quienes aseguraron que las desaparecidas pertenecen a entre 50 y 70 mujeres llevadas a México desde Colombia. Juan Carlos Castillejo, vocero del estado de Tabasco, confirmó que se había presentado una denuncia el viernes, una semana después de las desapariciones.

"La Fiscalía Especializada para el Combate de Trata de Personas ordenó su valoración psicológica y médica, para constatar sus propios dichos de que se encontraban en buen estado de salud y garantizar su integridad física", precisó la fiscalía en su comunicado posterior.

¿Cómo las encontraron?

Las autoridades dijeron que fueron ubicadas por fuerzas del orden en un poblado del municipio de Cárdenas, desde donde se pretendía llevarlas a la capital estatal.

"Se logró su ubicación en un hotel de paso de la ranchería Anacleto Canabal (...) sobre la carretera Villahermosa-Cárdenas, lugar en el que fueron localizadas sanas y salvas", dijo la fiscalía.

No ha sido confirmado que haya sido un caso de trata de personas, pero en el estado de Quintana Roo, donde se encuentran los destinos turísticos de Cancún y la Riviera Maya, los principales del país, el tráfico de droga y la trata de personas con fines sexuales se ha recrudecido en los últimos años.

Recientemente las autoridades dieron a conocer el rescate de un grupo de 25 mujeres, incluidas migrantes de Cuba, Venezuela y Colombia, víctimas de tráfico sexual en el Caribe mexicano. Esto en medio de la oleada de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos desde México.