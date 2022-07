El atroz asesinato de Luz Raquel Padilla: un caso donde confluyen feminicidio, odio social y discriminación a discapacitados

“Es una sociedad que ha normalizado la violencia y en la que el estado no hace presencia. El Estado no estuvo ahí cuando Luz Raquel Padilla fue y denunció y no la protegió, el Estado no la quiso poner en un sistema de protección cuando ella lo solicitó muchas veces, es el mismo Estado que no otorga políticas públicas a niñas y niños con discapacidad, ni a sus cuidadoras”, increpa Yereli Rolander, del Centro Interdisciplinario de Derechos, Infancia y Parentalidad A.C., quien llama la atención sobre el hecho de que son justamente las mujeres, que son víctimas de tanta violencia en México, las que se encargan casi en su totalidad de estas labores del cuidado.