Arrestan a dos militares venezolanos sospechosos de la muerte de un capitán bajo custodia

El documento no responde a las denuncias de dirigentes opositores, familiares del oficial y organizaciones de derechos humanos sobre supuestas torturas contra el oficial.

El pasado sábado, la abogada Tamara Suju denunció que Acosta Arévalo había sido torturado por funcionarios de la DGCIM y que cuando fue trasladado a un tribunal el pasado en silla de ruedas, apenas podía verbalizar y no pudo ponerse en pie , ante lo cual el juez ordenó que lo llevaran a un centro asistencial, dónde murió en la madrugada del sábado.

Bajo esta premisa, prosiguió, el fiscal Saab no debe encabezar las averiguaciones pues "no es más que un instrumento político" del presidente Maduro "y de sus cómplices".

Waleswka Pérez, esposa del capitán fallecido, aseguró al canal NTN24 que el militar no conspiraba para “eliminar” a Maduro. “ No estaba de acuerdo con lo que está sucediendo en el país, como la mayoría de la población. No conspiraba. Fue un excelente militar, muy honrado, muy buen jefe, honesto. Puede tener testimonio de sus compañeros”, dijo la viuda.