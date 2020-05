Argentina no cumple vencimiento y continuará negociaciones por la deuda

“Las negociaciones se extienden hasta el 2 y es de mutuo acuerdo”, dijo una fuente del gobierno cercana a las negociaciones al ser consultada sobre el incumplimiento. La fuente pidió no ser identificada por no estar autorizada a brindar información sobre el tema.

Analistas consideraron que el cese de pagos, que calificaron de “técnico o selectivo”, no sería tan grave porque el país únicamente dejará de honrar algunas obligaciones mientras busca ganar tiempo para llegar a un acuerdo con los acreedores.

“Es muy distinto que eso (el cese de pagos) ocurra con el gobierno pateando el tablero porque no quiere negociar y se retira de la mesa, a que ocurra en medio de una negociación. Ese hecho atenuaría un poco lo complejo del cese de pagos”, dijo a The Associated Press Camilo Tiscornia, titular de C&T Asesores Económicos.