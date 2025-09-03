Recuperan la pintura robada por los nazis hace 80 años y que descubrieron por azar en el aviso de venta de una casa en Argentina

Video El LAPD desmantela peligrosa banda que robó cerca de 100 casas en Los Ángeles

Una pintura barroca robada a un coleccionista judío de Países Bajos por el régimen nazi fue hallada en Argentina tras haber sido identificada la semana pasada en un aviso inmobiliario, informó la fiscalía este miércoles.

El fiscal Daniel Adler explicó a un grupo de periodistas en Mar del Plata, 250 millas al sur de Buenos Aires, que el abogado de la familia del jerarca nazi Friedrich Kadgien "se acercó a traer la obra" que había desaparecido durante la Segunda Guerra Mundial.

El cuadro, llamado "Retrato de una Dama", fue pintado por el artista italiano Giuseppe Ghislandi (1655-1743), cayó en manos de los nazis tras la invasión alemana a Ámsterdam en 1940, durante la Segunda Guerra Mundial.

Kadgien, un oficial del área de finanzas con jerarquía dentro del temible grupo paramilitar nazi SS, era un estrecho colaborador de Hermann Göring —mano derecha de Adolf Hitler— y se radicó en Argentina tras la caída del Tercer Reich.

No está claro cómo Kadgien se hizo de la pintura. Tras la derrota en la Segunda Guerra Mundial escapó primero a Suiza y luego a Sudamérica. Murió en 1978 en Argentina. Nunca fue detenido ni imputado por crímenes de guerra.

El paradero del cuadro, que la agencia de Patrimonio Cultural de los Países Bajos reclamaba como robado durante la ocupación nazi, fue descubierto por una investigación del diario Algemeen Dagblad, de Rotterdam, a partir de las fotografías de un aviso inmobiliario.

El cuadro "Retrato de una Dama" está bien conservado

La semana pasada, un fiscal federal inició una pesquisa para dar con la pintura, pero corroboró que ya no estaba en la vivienda en venta, propiedad de Patricia Kadgien, una de las hijas del oficial nazi.

Fue un día después de poner bajo arresto domiciliario a la mujer y su cónyuge que sus abogados entregaron la obra.

“Está en buen estado de conservación por los años que tiene, ya que es de 1710", dijo a la prensa el perito y profesor de arte, Ariel Bassano, convocado por la fiscalía para colaborar con la pesquisa.

"Retrato de una Dama” era propiedad del coleccionista de arte judío holandés Jacques Goudstikker, quien falleció en un trágico accidente cuando escapaba de los nazis. Sus herederos se vieron forzados a venderles las obras por un precio muy por debajo del valor de mercado.

Se estima que 1,100 obras del inventario de Goudstikker fueron vendidas ilegalmente a Göring.

La investigación continúa para determinar responsabilidades penales de la familia Kadgien, aclaró el fiscal Adler. En los allanamientos, la justicia dio con otras pinturas que se sospecha pondrían pertenecer a la colección de Goudstikker.

Argentina dio cobijo a decenas de nazis que huyeron de Europa para evitar ser procesados por crímenes de guerra, incluidos miembros de alto rango del partido y notorios arquitectos del Holocausto como Adolf Eichmann.

Bajo el gobierno del general argentino Juan Perón, cuyo primer mandato duró desde 1946 hasta su derrocamiento en 1955, los fascistas alemanes fugitivos se llevaron consigo propiedades judías expoliadas, como oro, depósitos bancarios, cuadros, esculturas y mobiliario.

El destino de esos objetos sigue siendo noticia mientras se prolonga el doloroso proceso de restitución en Argentina y en otros países.

