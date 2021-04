AMLO recibe, finalmente, la vacuna contra el coronavirus

"No duele y nos ayuda mucho", dijo tras recibir la dosis del laboratorio AstraZeneca .

"Hago un llamado a los adultos mayores para que todos nos vacunemos. No hay ningún riesgo. Para empezar no duele la vacuna. Me la colocaron en el mismo brazo en el que tenemos la marca de la vacuna que nos ponían cuando éramos niños", señalo.