Lo que el anuncio de la jueza Sandra Day O’Connor nos enseña acerca del Alzheimer

Al igual que ella, una de cada tres personas mayores de 80 años, tiene demencia o Alzheimer, males para los que el primer factor de riesgo es la edad. Después de los 65, el riesgo se duplica cada cinco años. Se trata de una enfermedad progresiva e indetenible para la que todavía no existe una cura.

“A medida que la afección ha progresado ya no puedo participar de la vida pública. Como mucha gente me ha preguntado por mi situación actual y mis actividades, he querido abrirme acerca de estos cambios y, mientras todavía puedo, compartir algunos pensamientos con ustedes”, escribió la jueza.