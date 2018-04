La importancia de preservar la vida sexual después de los 60

A los 74 años, a Joan Price le gusta el sexo y no le importa quién lo sepa. “Planeo seguir celebrando el placer sexual que mi cuerpo puede brindarme. Las cosas pueden cambiar y me adaptaré a ellas, pero digo que el sexo no tiene fecha de vencimiento”, asegura Price, que se autodenomina defensora de la “sexualidad sin edad”.