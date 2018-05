Tal y como explica a Univision Noticias Maria Aranda, profesora de Gerontología y directora ejecutiva interina del USC Edward R. Roybal Institute on Aging , la familia suele ser el punto fundamental de apoyo emocional y financiero para los abuelos que se ven en esta situación. “Sigue siendo la manera de sobrevivir cuando llega el momento de jubilarse y no se está preparado. Los hogares multigeneracionales brindan la oportunidad de ayudarse mutuamente”.

Pero cuando esta opción no basta o no existe, las preocupaciones se multiplican. Qué hacer y a dónde acudir para solicitar ayuda es la gran pregunta que se hacen estos adultos mayores y sus parientes . La respuesta varía según cada caso. A continuación, algunos de los programas o recursos que existen.

Un buen primer paso es utilizar la herramienta Benefits Check Up que ofrece el National Council on Aging en su página web. Solo es necesario ingresar información personal que permite determinar a qué beneficios (descuentos en medicamentos, alimentos, seguro médico pago de servicios y muchos otros) se puede optar. “Encontré más de 35 programas disponibles en mi estado. No sabía que había este tipo de ayuda disponible para personas como yo”, dice Greg Charleston, un abuelo que vive en Carolina del Sur. Más información por el teléfono: 1-800-677-1116.