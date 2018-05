Varias mujeres del mundo de la literatura acusan a Junot Díaz de violencia verbal y conducta sexual inapropiada

El pasado 16 de abril, el reconocido escritor Junot Díaz publicó un duro ensayo en el diario The New York Times en el que contaba cómo había sido abusado dos veces de niño por una persona muy cercana y cómo ese abuso había afectado, su infancia, su adolescencia, su vida entera. En su ensayo se adentró en los detalles de cómo esa herida le había impedido tener relaciones sentimentales funcionales y cómo su propio daño lo había hecho causar daño a su vez. “Pienso en ti, X⁠-. Pienso en esa mujer del Brattle. Pienso en el silencio; Pienso en la vergüenza, pienso en la soledad. Pienso en el dolor que causé”, escribió el creador de raíces dominicanas.



publicidad

En la mañana de este viernes varias mujeres de la literatura al parecer han decidido hablar de ese daño causado.

En un tuit que publicó a las 3:06, Zinzi Clemmons, una escritora autora de la novela publicada en 2017 ‘What We Lose’, y reconocida por la National Book Foundation como una de las cinco mejores escritoras menores de 35 dijo rehusarse a seguir callada.

“Como estudiante de posgrado, invité a Junot Díaz a hablar en un taller sobre cuestiones de representación en la literatura. Era una desconocida de 26 años con los ojos abiertos y lo usó como una oportunidad para acorralarme y besarme a la fuerza. Estoy lejos de ser la única a la que le ha hecho esto”, sentenció la joven escritora.



As a grad student, I invited Junot Diaz to speak to a workshop on issues of representation in literature. I was an unknown wide-eyed 26 yo, and he used it as an opportunity to corner and forcibly kiss me. I'm far from the only one he's done this 2, I refuse to be silent anymore. — zinziclemmons (@zinziclemmons) 4 de mayo de 2018



De inmediato más voces femeninas ligadas a la literatura salieron a apoyarla, si bien no acusando a Junot Díaz de ningún tipo de comportamiento sexual inapropiado, pero sí de violencia verbal. Carmen María Machado, autora del libro ‘Her body and other parties’ se unió a la conversación con su historia.

“Durante la gira de su libro ‘Así es como la pierdes’, Junot Díaz hizo una sesión de preguntas y respuestas en el programa de graduación del que me acababa de graduar. Cuando cometí el error de hacerle una pregunta sobre la relación enfermiza y patológica de su protagonista con las mujeres, se fue contra mi por veinte minutos”.



During his tour for THIS IS HOW YOU LOSE HER, Junot Díaz did a Q&A at the grad program I'd just graduated from. When I made the mistake of asking him a question about his protagonist's unhealthy, pathological relationship with women, he went off for me for twenty minutes. https://t.co/7wuQOarBIJ — Carmen Maria Machado (@carmenmmachado) 4 de mayo de 2018



Monica Byrne, habló también en contra del autor. “Tenía 32 años y mi primera novela aún no había salido. Fui invitada a una cena y me senté junto a él. No estaba de acuerdo con él en un punto menor. Gritó la palabra "violación" (“Rape”) en mi cara para probar su punto. Fue completamente extraño, desproporcionado y violento”.

Según le confesó Byrne al medio The Cut , estas historias no sorprenden a nadie en el mundo de la literatura, al que acusa de haberlo protegido. También insinuó que cuando vio publicado el ensayo en The New York Times lo vio como una estrategia de Junot Díaz de salirle un paso adelante a las posibles acusaciones que tarde o temprano se iban a hacer sobre él en un contexto en el que, acogidas por el movimiento #MeToo, muchas mujeres vulneradas han decidido hablar.



Junot Díaz, you break my heart. — CirocMami (@Sagine) 4 de mayo de 2018



En las redes sociales muchos devotos de la literatura de Díaz, quien ganó en 2008 un premio Pulitzer por su novela ‘La maravillosa vida breve de Oscar Wao’, solo podían decir que estas acusaciones les habían roto el corazón.