LOS ÁNGELES, California.- Quizás hartos de recibir múltiples quejas de abuso infantil que señalaban al hogar del niño Anthony Ávalos y que resultaban “infundadas o no concluyentes”, trabajadores sociales del condado de Los Ángeles llegaron a burlarse del caso. “¿Cuál es nuestro alegato? Tenemos que poner algo”, dijo un telefonista de la agencia gubernamental encargada de proteger a los menores. “¿Para cubrirnos el trasero?”, preguntó un investigador. “Lo sé”, respondió el telefonista entre risas.

Aquella conversación entre empleados del Departamento de Servicios para Niños y Familias (DCFS) y varias quejas telefónicas que interpusieron parientes y maestros tratando de prevenir una tragedia en la casa de Anthony han salido a la luz. Las transcripciones de esas llamadas parecen agregar peso al alegato de que las autoridades no atendieron con seriedad este caso. La agencia se ha mantenido al margen.

“(Anthony) vino a nuestra casa y sus oídos tenían costras y moretones y dijo que era porque Kareem lo arrastraba de la oreja. Yo le dije: '¿Qué más hace?' y él me dijo: 'Me levanta y me golpea contra el piso y la pared'”, describió David Barron a las autoridades.