Ratifican la condena de 30 años de prisión para una salvadoreña por la muerte de su bebé en el parto

Una corte en El Salvador ratificó este miércoles la condena de 30 años de prisión para Teodora del Carmen Vásquez, una mujer que dio a luz un bebé muerto y luego fue acusada por la policía de matar a su recién nacido.

"Teodora reaccionó de manera muy fuerte. Dijo: 'Soy inocente y debo seguir adelante'", contó su abogada, Katia Recinos, al describir la frustración de su clienta al conocer la noticia. Ella esperaba que la liberaran para poder reencontrarse con su hijo de 14 años, que tenía apenas tres cuando ella fue encerrada. Tras el veredicto y la reacción, la sala quedó en silencio y solo se escuchó el llanto de la madre de Vásquez.



"Vuelve a la cárcel sabiendo que es inocente", condena Recinos.



Teodora Vásquez, de 34 años, tiene 10 años en una prisión para mujeres en Ilopango, un pueblo al este de la capital. En ese tiempo asegura que ha leído más de 500 libros. Antes de perder a su bebé había estudiado hasta tercer grado, pero con el encierro ya logró culminar el bachillerato.

Es una de las 17 mujeres, conocidas como 'Las 17', que entre 1999 y 2011 fueron sentenciadas luego de presuntos abortos, la mayoría bajo cargos de homicidio agravado.

El Salvador tiene una de las leyes antiaborto más estrictas del mundo. Con el decidido apoyo de la Iglesia Católica del país y un poderoso grupo de presión provida, abortar se convirtió en una actividad completamente ilegal desde 1998, incluso en aquellos casos en que el embarazo es producto de una violación. Es uno de los cinco países del mundo en los que no se permite ni siquiera para salvar la vida de una madre embarazada.



El gobierno de ese país ha arrestado desde entonces a docenas de mujeres por abortar –un delito que establece una condena de ocho años– y les impone cargos por homicidio agravado, que pueden conllevar sentencias de hasta 50 años de prisión.

La decisión que se conoció este miércoles es la respuesta de una apelación que los abogados de Vásquez introdujeron en mayo para que expertos revisaran la evidencia del caso. Los defensores demostraron entonces inconsistencias entre la autopsia original que se realizó al feto en 2007 y el testimonio que dio un médico seis meses después del arresto de la mujer. Los jueces que mantuvieron en prisión a Vásquez esta tarde, son los mismos que hace 10 años la condenaron.

Ahora, los abogados esperan la respuesta de un proceso paralelo que iniciaron y con el que quieren reducir la condena de su clienta. También apelarán el anuncio de este miércoles después del 20 de diciembre, que es cuando la corte leerá la sentencia y explicará por qué mantuvo a Vásquez en prisión.

"En las cortes de El Salvador, las mujeres son solo vistas como madres, y toda mujer que no valore estos estándares imposibles de maternidad es castigada con todo el peso de la ley", analiza en entrevista para Univision Noticias Jocelyn Viterna, profesora de sociología en la Universidad de Harvard.



La catedrática cuestiona que se criminalice a la madre, pero no a las instituciones que fallaron en dar una respuesta: "La ironía es que la Fiscalía nunca ha responsabilizado al Estado por no haber enviado una ambulancia a tiempo cuando Teodora llamó al 911. Pero sí insisten en responsabilizarla por no haber podido evitar la pérdida natural de su bebé, incluso después de haber pedido una ayuda que nunca llegó. Esto, para mí, demuestra la fuerte discriminación de género arraigada en el sistema judicial salvadoreño".