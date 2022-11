Uforia #NewMusicPicks: ¡Thalía, Camilo, Paulo Londra, Feid y Jenni Rivera lanzan música nueva!

¡Buckle up porque Yubeili is about to take us on a sentimental ride! Estrenando su canción, “Copiloto”, este rompecorazones mexicano taps into su lado más romántico y vulnerable con este lanzamiento. A través de un upbeat reggaetón con una vibra de pop urbano y letras profundas, relata la historia de un chico que no puede superar a una chica por más que lo intente. ¡Estamos seguros de que ayudará a sanar muchos corazones rotos!