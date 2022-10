Uforia #NewMusicPicks: Pablo Alborán, Elena Rose, Joss Favela, Blessd y The Rose lanzan música nueva

¡Señoras y Señores esto se ACTIVÓ! Juntando a Puerto Rico y Venezuela, Chesca se une a Villano Antillano y Corina Smith, para activar a todas las chicas con su nuevo tema, “Activa”. Derramando mucho girl power y demostrando que ellas mandan aquí, es mediante esta canción que buscan empoderar a todas las mujeres a tener self-power, own their place, their body and their sexuality.

¡Es un must para escuchar!