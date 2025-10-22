Carín León anuncia que su próximo álbum será de música country

El intérprete, conocido principalmente por su trabajo en el regional mexicano, señaló que esta nueva propuesta representa “lo mejor que he hecho” y marca un giro audaz en su carrera.

Con esta movida, Carín León busca fusionar las raíces del norte mexicano con el sonido característico del country de Estados Unidos, ampliando así su alcance musical más allá de los géneros que lo consagraron.

Un puente entre el regional mexicano y el country

Carín León ha enfatizado que existe una conexión natural entre el regional mexicano —género que lo elevó al estrellato— y el country estadounidense. En su anuncio, mencionó que instrumentos como el acordeón y la guitarra norteña pueden dialogar con el estilo “twang” y narrativo del country.

Además, el artista ya ha tenido acercamientos con el entorno country: participó en eventos en Nashville, incluyendo una aparición en la icónica Grand Ole Opry, y colaboró con figuras del género para preparar este nuevo camino.

¿Qué esperar del álbum y cuándo llegará?

El nuevo álbum country de Carín León está programado para lanzarse en 2026. Hasta el momento no se han revelado detalles sobre el título o la lista completa de canciones, aunque ya confirmó que habrá colaboraciones con estrellas del country estadounidense como Jelly Roll, Lainey Wilson y Teddy Swimsy, y otros del regional mexicano.

También este año, Carin publicó el sencillo 'She Hurts Like Tequila’ junto a Cody Johnson, que combina elementos del country y su estilo mexicano

Impacto y significado para la música latina