Uforia #NewMusicPicks: Feid, Carin León, Wisin, Thalía, Milo J estrenan música nueva

¡Si no has escuchado a XAVI, you are definitely missing out! Te presentamos el artista en ascenso de la música regional mexicana, quien hoy llega para presentar su nueva rola, “La Diabla”. Con una sierreño melody, en esta canción el heartthrob canta sobre enamorarse de una chica mala que le robó el corazón y a través de sus letras coquetas intenta conquistarla. Representando la nueva ola de la música mexicana, este chico is only going up from here.