Uforia #NewMusicPicks: Bizarrap, Young Miko, Carin León, Kali Uchis, DannyLux lanzan música nueva

Aquí te presentamos los estrenos más calientes de la week:

BZRP Music Sessions #58- Bizarrap, Young Miko

¡La que puede, puede y la que no soporta! Young Miko demostró que ella sí puede al unirse con Bizarrap en su nuevo, “BZRP Music Sessions #58”. Lanzando uno de los juntes más deseados del momento, es mediante este tema que la puertorriqueña canta sobre staying true to herself y honra a todos sus friends que han estado con ella desde el inicio. Definitivamente, este dúo did not disappoint.

Si Me Llevas Contigo- Carin León, Keith Urban, Rosario Flores

¡Un encuentro inesperado que nos ha dejado a todos en shock! La sensación de la música regional mexicana, Carin León, la leyenda de la música country, Keith Urban y una de las voces más importantes del flamenco, Rosario Flores, se unen para lanzar el tema, “Si Me Llevas Contigo”. Estrenando una de las colaboraciones más únicas, este tema forma parte de la serie original, “Zorro”, que se estrenará este mes.

Jet_Set.mp3- Emilia, Nathy Peluso

¡La mejor carne importada de Argentina! Uniéndose dos de las argentinas más hot, Emilia y Nathy Peluso llegan con todo su girl power para deslumbrar con su tema, “Jet_Set.mp3”. Con letras poderosas, estas reinas argentinas, dejan ver su lado supernova al demostrar que ellas tienen cosas importantes que hacer y no tienen tiempo para lidiar con nadie más. Sin duda, que son el paraíso hecho en mujer.

Un Día Entenderás- DannyLux

¡Leave it up to Danny para siempre ponernos en our feels! Estrenando su primer sencillo del año, DannyLux lanza su emotivo y melancólico tema, “Un Día Entenderás”. A través de sus smooth vocals, el heartthrob canta sobre una chica que lo tiene con el corazón hecho pedazos, pero aunque no quiere olvidarla, ya no quiere estar allí tras de ella como su sombra. Este lanzamiento formará parte de la deluxe version de su disco, “DLUX”.

UNA NOTi- Omar Courtz

¡Un perreito para iniciar este 2024 como se debe! El artist on the rise de Puerto Rico, Omar Courtz, da inicio a este año con el lanzamiento de su nuevo explosivo tema, “UNA NOTi”. Esta canción es un fiel testimonio de la pasión e intimidad que existe con una persona especial y fue inspirada en los jangueos de Puerto Rico, donde sales con tu pareja a bailar all night long. Este estreno abre paso a lo que está por venir de parte del “Ousi”.

Orquídeas (Álbum)- Kali Uchis

The prettiest flower of them all! Tras mucha espera, Kali Uchis finalmente lanza “Orquídeas”, su segundo disco completamente en español. Compuesto de 14 songs, este álbum cuenta con colaboraciones junto algunos de los nombres más grandes de la industria latina como Peso Pluma, Karol G, Rauw Alejandro y El Alfa. Dejando ver su versatilidad, esta queen deja claro que ella sigue y seguirá rompiendo barreras no matter what.

Inevitable- Gale

¡We can’t get enough de este cover! Our girl, Gale está lista para para homenajear a Shakira esta week con un cover de su hit, “Inevitable”. Convirtiéndose en un himno en 1998, esta canción formó parte del álbum icónico de la colombiana, “Dónde Están Los Ladrones”. 25 años después, Gale le agrega un toque especial y fresco a esta popular pop-song. Esperamos pronto ver una colaboración entre ambas.

Mariachi y Tequila Deluxe (Álbum)- Majo Aguilar

¡Vamos a necesitar mucho tequila al escuchar este disco! Representando al poder femenino en el regional mexicano, Majo Aguilar debuta su nuevo disco, “Mariachi y Tequila Deluxe”. Este proyecto completamente inédito, cuenta con 13 temas, los cuales 4 son de su propia inspiración en coautoría con otros reconocidos compositores. Al ritmo de Mariachi, este disco es uno que vas a querer escuchar todos los días.

No Es Suficiente- Llane, iZaak

¡Una vez “No Es Suficiente” para escuchar este tema! Trascendiendo géneros musicales, Llane y iZaak lanzan su primer temas juntos, dedicado a todas esas personas que creen que se merecen una segunda oportunidad. Convirtiéndose en un himno de desamor, sus letras poderosas reflejan que una única vez nunca es suficiente cuando se trata de estar con una persona amada. Check it out.

El Relojito- Dareyes de la Sierra, Tito Doble P

¡Es hora de que escuches este new release! Dareyes de la Sierra y Tito Doble P se unen para debutar su nuevo tema lujoso titulado, “El Relojito”. Esta rola bélica que fusiona ritmos de corridos con sonidos norteños relata la historia de un individuo que lo tiene todo, ropa de marca, joyas caras pero que vive su vida resguardado, ya que siempre hay personas que lo andan persiguiendo. No te la puedes perder.

Frank Lukas- Julianno Sosa, Big Soto

¡Chile y Venezuela en la CASA! Creando un junte explosivo el chileno Julianno Sosa invita a el venezolano Big Soto para lanzar su trepidante trap, “Frank Lukas”. Con un estilo fresco y pegajoso, esta canción narra la historia de una nueva vida llena de lujos y excesos. Reflejando una actitud segura, exploran temas como nuevas casas, nuevos autos y lo atractivo del dinero. Julianno definitely sigue dejando huella en la escena musical.

Eazy- Miky Woodz, Jonniel Rhythmz

¡Esto es fácil, nadie se compara a Miky Woodz! Directamente desde Puerto Rico, Miky Woodz llega para demostrarle a sus haters que no one can top him con su tema, “Eazy”. Spitting bars mediante esta trap song, deja claro en sus letras que ahora está en un nivel donde todos se quieren comparar con él pero es imposible que alguien lo llegue a superar. Demostrando su talento innato, esta song es una that you don’t want to miss.

Uforia Goes K-Pop

It’s You- Ateez

We want to listen to this song until the break of dawn! Yeosang, San y Wooyoung, los tres integrantes del grupo de K-pop Ateez, debutan su tema juntos “It’s You”. Con un ritmo sexy de R&B, estos chicos demuestran sus talentos innatos para adaptarse a cualquier género que se les presente. Al ver su video musical, te dejarán impactad@ con sus dance moves and visuals. Les damos un 10 de 10.

Otros

