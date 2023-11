Carin León se presentará en los Latin GRAMMY y nos anticipó sorpresas

No, como viene el día. Soy una persona que se deja sorprender. Soy una persona muy relajada en esas cosas, y claro, no en el momento actual pensando en ese día, sino el día que llegue, disfrutarlo al máximo. Para mí, no es como trabajo, disfruto mucho esto porque me toca convivir con mis compañeros. Me toca ver mucha gente a la que admiro, me toca compartir ideas y nutrirme de todas las ideas que tienen ellos también. Ver todo esto, ver qué pasa también, actualizarme con la música actual. Vaya, para nosotros es una fiesta, básicamente.