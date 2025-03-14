Uforia New Music Picks: Young Miko, María Becerra, Carín León, Floyymenor, J Balvin y más

Woahh – Rvssian, Young Miko, Omar Courtz, Clarent

WOAHH — it’s Rvssian, Baby Miko, El Ousi and Clarent TOGETHER in a song and we can’t get enough of it! Uniendo sus poderes caribeños, este tema narra de la mano de los ritmos del trap y el hip hop, una narrativa que consiste en un vaivén de sneaky linking entre dos personas. Siendo este el primer sencillo que el productor y cantante jamaiquino Rvssian presenta este año, también le regala a los fans de Young Miko y Omar Courtz su long-awaited collab in a song desde “Amandita”... y la rompieron! Without a doubt, el pronóstico de nuestro finde consistirá en un “siempre vuelvo p’atrás” porque this song is officially on repeat in our playlists.

Tatú – Maria Becerra

¡La Nena de Argentina only knows how to serve HITS y esta no es ninguna excepción! En una carta abierta con dedicatoria al amor de su vida, cada verso de esta balada nos roba el aliento dejándonos teary-eyed. Este tema sirve como una dedicatoria para las personas que han conocido a esa persona que a primera vista, sabes que será un tú y yo para toda la vida. La letra de esta canción es para los creyentes en el amor eterno que lo celebran todos los días y cuenta con versos como “y… pa’ qué quiero despertar, si contigo comencé a soñar” que te dejará con la piel erizada del sentimiento. Grabada en un live-show format desde uno de sus conciertos, “Tatú” desde ya se ha convertido en el himno oficial de nuestras fechas especiales. ¡Que vivan los amores que trascienden vidas!

Tierra Trágame – Kakalo, Carín León

¡Directo hasta el corazón! Si quieres estar en tus feelings más profundos, Kakalo y Carín León got you covered con su nuevo sencillo, “Tierra Trágame”. Este tema te hará extrañar incluso si no tienes a quién extrañar, con frases tan poderosas como “tierra trágame pero escúpeme con ella en la parada del camión” y te hará pensar en cómo crecer es una trampa y tanto que lo desea uno de pequeño. Una obra maestra hecha en canción y a nivel de producción y lírica, ¡majestuosa!

Banshee – FloyyMenor, J Balvin

¡Chile y Colombia en la casa! Apoderándose de New York City one underground beat at a time, tenemos a FloyyMenor y a J Balvin con una estética visual sofisticada presentando “Banshee” — su más reciente sencillo y video musical. En este junte, presenciamos a J Balvin entrar al mundo rítmico de FloyyMenor, intercambiando flows y agregándole su signature sound en cada verso. ¡Un reggaetoncito perfecto que te activa y encenderá la rumba con tus amigos este fin de semana!

Sobra y Falta – Los Esquivel, Maisak

¡Merengue for the soul! En esta ocasión, Los Esquivel presentan su tema "Sobra y Falta", junto al artista colombiano Maisak, que se caracteriza por ser un merengue de alta energía que fusiona elementos del regional mexicano. La letra se basa en la nostalgia de un amor que no está presente y a pesar de la distancia, hace falta en cada momento vivido. De la mano de la melodiosa voz de Maisak, Los Esquivel confirman una vez más como están ampliando los límites de la música mexicana con su manera tan perfecta y multifacética de fusionar géneros. Con Los Esquivel y Maisak nunca sentiremos que algo sobra y falta, porque they always know how to serve us with anthems we keep on repeat!

La Dama – Eden Muñoz, Oscar Maydon

De la mano de una melodía pegajosa que te activa upon first listen, Eden Muñoz y Oscar Maydon presentan “La Dama”, su más reciente colaboración con formato de corrido. Este tema que ya tenía un built-up hype desde mayo del 2024, ha sido esperada con muchísima anticipación por los fanáticos de Eden Muñoz y agregando a Oscar Maydon a la fórmula, el tema se vuelve un poema para los oídos. Desde los primeros versos de la canción extendiéndose hasta los visuales, este tema es una oda a las mujeres que practican el amor propio en todas sus formas, que no temen a nada y que sobre todas las cosas: disfrutan de la vida. ¡Desde el corazón, amamos esta dupla!

Piel Azteca – Majo Aguilar

¡Los triunfos continúan! Luego de haber ganado su primer premio a la Artista Femenina del Año de la Música Mexicana en la 37ª edición de Premio Lo Nuestro, Majo Aguilar nos presenta "Piel Azteca" — un himno de su autoría que captura la esencia del orgullo, identidad y resistencia que celebra la fuerza de la herencia mexicana. Este tema tiene raíces en la tradición del mariachi e invita a los oyentes a abrazar sus orígenes y unirse en orgullo. En el video, vemos a una Majo empoderada rodeada de impactantes imágenes de la cultura tradicional mexicana entrelazando visuales con la vida moderna. Acompañada de sus poderosas vocales, se crea una celebración en la canción abrazando a su patria y a su gente, terminando el video con poderosas frases de Antonio Aguilar.

Ni Me Preocupo – Ina Peralta

Trayéndonos un himno que celebra la vida y la importancia de vivir el presente gozando cada minuto, tenemos “Ni Me Preocupo” de la cantautora venezolana, Ina Peralta. Al ritmo de una contagiosa salsa upbeat, perfecta para bailar con tu persona favorita, la letra de este tema está dedicada a los que están pendientes de la vida ajena. Versos que combinan con la temática del título de la canción como “ya ni me preocupo, últimamente el qué dirán hasta me lo disfruto” contienen el recordatorio perfecto para sólo estar pendiente de tus buenas intenciones y dejar que la vida te premie por ello. We love an uplifting anthem for these fast, trying times!

Contigo – Brokix, Ñejo

Rindiendo homenaje al golden reggaetón de la vieja escuela, llega el talentoso trío de caleños Brokix uniéndose con la leyenda puertorriqueña Ñejo presentando “Contigo” en una mezcla experimental de pop y reggaetón. Este tema, que inicia gradualmente con un monólogo de Ñejo, rápidamente takes a twist y como puente se fusiona en un mindblowing urban beat de los tiempos de antes. When you least expect it, entran las soothing voces de Kryan, Jayce y KidNicco que al lado del aesthetic minimalista del video musical, ofrecen una experiencia completa con energía nostálgica y esencia sensual. La letra te invita a no pensar las cosas demasiado con esa persona especial y que actúen bajo sus sentimientos… ¡y después siguen de amigos with no regrets!

Rosita Fresita – Lenny Tavárez, Nueva H

Lenny Tavárez can do it all! En esta ocasión, junto a los multifacéticos integrantes de Nueva H, nos presenta “Rosita Fresita" su más reciente colaboración. Este tema se caracteriza por ser un corrido tumbado que viene a blow your mind y cambiar los esquema, incorporándole al género un toque moderno en los corridos. Sin duda alguna, podemos observar a Lenny Tavárez entrando al mundo de Nueva H, mostrándonos en la letra cómo viven a lo grande — entre amigos, mujeres, adrenalina, lujos y muchísima diversión. “Rosita Fresita” exudes living life to the fullest!

Mi Más Grande Error – La Receta, Kevin AMF

Llevando la música regional mexicana a nuevos horizontes one song at a time, La Receta se une junto a Kevin AMF presentando "Mi Más Grande Error", su más reciente sencillo. En este tema, se fusionan los sonidos regionales tradicionales con influencias del pop moderno, capturando los bittersweet feelings de un amor que te ha dejado pero que antes de irse, te usó. Con hints de un bolerito y twists refrescantes en el beat de la canción, este tema fue creado para invitarte a llorar con ganas por ese amor no correspondido. La letra contiene versos con profundidad como “no, no me digas amor que aquí no hay amor” que te dejarán pensando even after the song is over. We are SO here for it!

Niño Bueno: Lado B – Fabian

¡Perú en la casa! En esta ocasión, el talentoso cantautor emergente Fabian, quien fusiona sus raíces latinas con el pop de la Costa Oeste donde sea que va, presenta su más reciente EP “Niño Bueno: Lado B”. Este EP no sólo es una continuación de su introspectivo y conmovedor EP “Niño Bueno: Lado A” pero continúa contando sus experiencias de la manera más artística y desde la raíz de sus emociones, muy a su signature sound. Este EP cuenta con tres temas que exploran un poco de todo: el amor, el desamor y la auto-reflexión narrando sus acontecimientos de una manera audaz y transformando cada verso, en poesía. For sure, “Porcelana” será la canción que nos acompañará en cada drive esta semana, por su manera de ground you con su lírica e hipnotizarte con sus melodiosos y chill beats.

Mami Gantel – Fariana, L-Gante

Fari does it again! Volviendo a encender la escena musical, la estrella urbana multiplatino, Fariana, se une al renombrado artista argentino L-Gante en una colaboración explosiva con “Mami Gantel”. Esta collab ha sido llevada a la pantalla en un videoclip grabado en la vibrante ciudad de Medellín, llevando una propuesta visual audaz que deja poco a la imaginación y que está cargada de sensualidad y ritmo. En la canción, ambos artistas fusionan sus estilos y rompen con cada barra elevando el género urbano a otros niveles. La producción conecta a Fariana con sus raíces y desde su contagioso intro, dejan muy en claro quienes son las que mandan en un formato cinematográfico that will leave you hooked.

Sentimiento Natural – Aitana, Myke Towers

Upon first listen, es un “Sentimiento Natural” que esta canción nos suba nuestros latidos, tal y como lo dictan Aitana y Myke Towers en esta colaboración. Al ritmo de un melodioso pop tranquilo, presenciamos a Myke Towers entrar al mundo europop de Aitana, donde ambos nos entregan una química visual nunca antes vista a través del video musical de este tema. El video, dirigido por Martin Seipel, pictures them in a fun office setting donde ambos le dedican a sus office love-interests toda la letra de la canción through a clean visual aesthetic. You can’t miss it!

Bhavilonia – Bhavi (álbum)

Elevando la bandera del trap argentino, Bhavi presenta su long-awaited production “Bhavilonia”, un álbum que cuenta con un mosaico de géneros a lo largo de 14 canciones. Esta producción cuenta con colaboraciones de estrellas como Duki, Trueno, Jorge Drexler, Nicki Nicole, Tiago PZK y muchos más, sorprendiéndonos en cada canción. De inicio a fin, Bhavi makes it his mission de reflejar el concepto de “thinking outside the box” a través de todos sus temas, creando a su vez una atmósfera multidimensional con el sonido. We can’t get enough of his focus track titulado “AGRIDULCE” que en colaboración de Duki, hablan del dilema de los commitment issues en el dating scene actual, a través de barras y fusión de un sonido trap futurístico. We love a conceptual album!

Otra Vez – Jandino

Coming through with a contagious tropical rhythm, el cantante ecuatoriano Jandino presenta “Otra Vez”, su más reciente sencillo. A través del light-hearted upbeat track que caracteriza la canción, Jandino toca un concepto muy importante en las relaciones de hoy en día: la independencia y el dilema de no querer incomodar a la persona que amas profundamente con tus decisiones. Con versos como “te juro que eres el amor de mi vida, pero no puedo limitarme a la vida” tendrás un momento de introspección evaluando si en la relación que te encuentras, tienes la libertad de ser la persona que tu corazón anhela, sin miedo al qué dirán. At the end of the day, se trata de vivir y gozar sin medida — ¡en equipo!

Guayabo - Alkilados, Luister la Voz y Tuny D

Alkilados lo hizo otra vez! Con 'Guayabo ', su nueva canción junto a Luister La Voz y Tuny D, traen un sonido que mezcla lo mejor del afrobeat con vibes urbanas, creando el soundtrack perfecto para esos momentos de nostalgia y fiesta al mismo tiempo. La letra te pega right in the feels, contando la historia de un love que no se olvida, mientras el beat te invita a bailar sin pensarlo dos veces. El video, grabado en Pereira, Colombioa, lleva la historia a otro nivel con una estética envolvente y una trama que juega con la ausencia y los recuerdos. ¡Definitivamente, otro hit para el playlist!

Otros recomendados: