Uforia #NewMusicPicks: Thalía, Carin León, Camila, Bizarrap y Mau y Ricky lanzan música nueva

NCT has done it again! Once again, el reconocido grupo global de K-Pop sorprende a sus NCTzens con su nuevo disco, “Fact Check- The 5th Album”, that will blow their minds. Es mediante 9 tracks, que los heartthrobs surcoreanos demuestran su crecimiento artístico, al abarcar múltiples temas y géneros que te harán bailar, cantar, reflexionar y hasta ponerte un poco sentimental. Check it out.