Uforia #NewMusicPicks: Becky G, Danna, Carin León, Los Esquivel y más, estrenan música

Eladio Carrión mantiene viva la magia de “Sol María” con el lanzamiento de su más reciente video musical, "La Canción Feliz Del Disco" Este vídeo visualmente cautivador, en colaboración con Milo J, promete un viaje de ensueño a través de secuencias imaginativas e imágenes nostálgicas. El videoclip de "La Canción Feliz Del Disco" comienza con Eladio despertándose con una sorpresa de cumpleaños. Una serie de viñetas encantadoras, que recuerdan a una obra de teatro de época, en las que Eladio y Milo J habitan escenarios surrealistas, desde flotar entre nubes dentro de viejos televisores hasta bailar junto a un coche antiguo , conforman la esencia del vídeo. Puedes ver EN VIVO a Eladio Carrión EN VIVO en el Uforia Mix Live en Miami este 22 de junio.

Mercedes - Becky G



La cantante, compositora, actriz y activista multiplatino Becky G lanza su nuevo sencillo "MERCEDES" con el emergente artista de Corridos Oscar Maydon. La canción se centra en la complejidad de los deseos internos y refleja la lucha entre satisfacerlos o no. Con este tema, Becky personifica la valentía que se encuentra en aceptar sus deseos y perseguirlos sin miedo. Mercedes ya está disponible a través de Kemosabe Records/Sony Music Latin/RCA Records y en todas las plataformas digitales de streaming. La canción se complementa con un vídeo dirigido por Jared Malik Royal. A medida que la narrativa visual se desarrolla, Becky se encuentra en una mesa de comedor donde es cautivada por el actor de Top Gun: Maverick Danny Ramírez, que está sentado al otro lado de la mesa.

Childstar - Danna



La estrella internacional Danna emerge de las sombras al revelar su muy esperado álbum "CHILDSTAR". Sin miedo a presentarse como la versión más auténtica de sí misma, Danna muestra una versatilidad artística y un increíble talento vocal mientras explora nuevos sonidos. La producción narra la historia de un fin de semana de fiesta, sexo, alcohol y fantasía interminable. Abriendo una ventana a un mundo dónde la noche y la oscuridad reinan; llevándonos a escapar de la realidad encontrando la luz en el camino; dejando que nuestra libertad tome el control.

No Está Funcionando - Zulia, Los Esquivel



"No Está Funcionando" se adentra en el corazón de la música tradicional mexicana, haciéndose eco de la rica herencia cultural de Zulia y Los Esquivel. Mientras que Zulia se inspira en sus raíces venezolanas y en sus siete años de inmersión en la cultura mexicana, Los Esquivel -compuestos por Sebastián y Eugenio Esquivel- vuelven a su esencia musical de corridos, un género que les ha catapultado a la fama internacional. Esta dinámica colaboración se inspira en el esperado largometraje The Long Game, que se estrenará este sábado en los cines.

Stories Verdes - Alejo

El artista Puerto Riqueño Alejo nos presenta "Stories Verdes", su nuevo sencillo y tercer adelanto de su próximo álbum "En Esta Nos Fuimos Lejos", programado para mayo de este año. En esta ocasión, Alejo nos sumerge en una historia de conquista y sensualidad a través de una letra cargada de referencias a las redes sociales y la cultura actual. Con un ritmo contagioso y una melodía pegadiza, "Stories Verdes" se convierte en un himno para quienes se atreven a vivir la vida al máximo y sin ataduras.

Me Cuesta Tanto - Patrick Luna

Co-producida y co-escrita por Patrick Luna y Slo Marr, es una carta abierta a una relación que llegó a su fin por motivos de la vida, pero aún le cuesta olvidar a ese amor que un día fue. Al ritmo de una balada clásica con sutiles fusiones de música mexicana, la canción es la perfecta muestra del talento que posee el joven cantautor con las emociones que generan sus letras como “Me cuesta tanto ya no verte todos los días, aun te siento aunque tu a mi ya no me escribas. Porque entre tu y yo no hay progreso, sólo un millón de besos…me duele no decirte que eres mía” junto con su voz melódica.

Cuando Llegue El Día - Joss Favela, Gera MX

Joss Favela cuenta con la colaboración de uno de los raperos más importantes de México en su último single, "Cuando llegue el día". La canción forma parte del próximo EP de Favela, 'Mis Compas Vol 1', que saldrá el 3 de mayo. El EP incluye 6 temas todos con algunos de los compas más cercanos a Joss incluyendo: Yuridia, Banda MS, Luis R Conriquez, Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho y Gera MX. El video sigue la tradición del Día de Los Muertos y fue filmado en cuevas de Jalisco, México.

Mírame Ahora - Dan Abedrop, Juan Magán

La talentosa artista mexicana Dan Abedrop se une a Juan Magán, “El Rey del Electro Latino”, para presentar su nuevo sencillo titulado “Mírame Ahora”, un electropop que además de prometer ser un éxito en las pistas de baile, busca inspirar a través de su mensaje de renovación. Más que una canción, es un himno de empoderamiento femenino y un símbolo de un nuevo comienzo para Dan, que cuenta con una fusión de ritmos vibrantes y letras cautivadoras. La canción invita a los oyentes a abrazar la oportunidad de reinventarse, decir adiós a su antigua versión, y perseguir sus sueños sin miedo.

Se Agradece - Los Ángeles Azules

Los Ángeles Azules están estrenando el álbum ‘Se Agradece’ en el que cuentan con ocho temas e incluye colaboraciones con Alejandro Fernandez, Maria Becerra, Cazzu, Santa Fe Klan, Panteon Rococo y más. El tema “Se Agradece” ft. Chico Trujillo es el focus track de este nuevo trabajo discográfico.

Retromántico - Victor Manuelle

El eterno sonero de la juventud, presenta su esperada producción discográfica titulada "Retromántico". Este álbum concepto, está inspirado en la época de la salsa romántica y promete cautivar a los amantes de este género por su nostálgico y apasionado repertorio. El álbum tiene 10 temas cuidadosamente seleccionados y cuenta con la colaboración de grandes intérpretes como Tito Nieves, Johnny Rivera, Gilberto Santa Rosa, Willie González, Maelo Ruiz entre otros.

Un Mechón de Pelo - Tini

La cantante y compositora multiplatino Tini presenta su esperado álbum "un mechón de pelo". Esta producción profundamente personal explora el dolor, la angustia, el miedo y el shock que sintió en uno de los momentos más difíciles de su vida. La vulnerabilidad de Tini al compartir este camino introspectivo permite que su arte brille, mostrando la amplitud de su talento y marcando una evolución trascendente en su carrera.

Me Quiero Casar- El Komander X Panter Belico

Dos titanes de la música regional mexicana, El Komander y Panter Bélico, unen fuerzas para presentar su más reciente sencillo “Me Quiero Casar”. La letra, compuesta por El Komander, nos transporta a un viaje hacia el altar, donde el protagonista promete ser el esposo perfecto y está dispuesto a todo para conquistar a su amada. Con el inconfundible ritmo de banda y la voz característica de estos artistas, esta canción se convierte en un himno al amor y a la búsqueda del compañero o compañera ideal.

Señor Amor - Ken-Y



El reconocido artista y compositor urbano Ken-Y presenta su nuevo sencillo junto a Wise The Golden Pen. "Señor Amor” es una balada urbana que fusiona ritmos románticos con la esencia inconfundible del artista. Narra una historia sobre el poder del amor, capaz de superar cualquier obstáculo. La letra, compuesta por Ken Y, y Wise creador de éxitos tales como Down, Me Matas, entre otros, se unen a una melodía cautivadora que invita a la reflexión y al romanticismo.

Bikini - Joalin

Sobre un rápido ritmo dembow y una ensordecedora melodía de sintetizador, Joalin canta sobre vivir lujosamente antes de que la divertida producción estalle. El llamativo video tecnicolor, filmado en Miami, da vida a su fantasía de divertirse en las tiendas de la esquina, los bailes callejeros y el cálido abrazo del mar. Al igual que su título, este es un himno alegre sobre inclinarse hacia la frivolidad y la diversión.

Uforia Goes Kpop

EPEX - Youth Chapter 1 : YOUTH DAYS

EPEX regresa con su primer álbum completo, Youth Chapter 1 : YOUTH DAYS. El grupo debutó con 7 de sus 8 miembros cuando eran menores de edad y se centró en expresar la ansiedad de los chicos y el comienzo del amor a lo largo de sus últimos seis mini-álbumes. Ahora, en 2024 como adultos, EPEX espera contar nuevas historias en medio de la juventud con Youth Chapter 1 : YOUTH DAYS, el primer álbum de su serie de álbumes de estudio completo de la trilogía de la juventud. El álbum incluye ocho nuevas canciones. La canción que da título al álbum, "청춘에게 (Youth2Youth)", cuenta las historias que el narrador, como joven, desea contar a otros jóvenes.



