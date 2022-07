Uforia #NewMusicPicks: J Balvin, Carlos Rivera, El Fantasma, Paulo Londra y Sunmi le dan la bienvenida a julio

¡El Fantasma has done it again! Interpretando un tema al ritmo de banda, el aclamado exponente del regional mexicano presenta, “Soldado Caído”. Esta rola de desamor relata algo que muchos desafortunadamente viven en sus relaciones, donde encuentran a su pareja siendo infiel. Relatando ese enorme dolor que se siente pasar una experience así, no hay duda de que muchos se identificarán con sus letras.