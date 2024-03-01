Uforia #NewMusicPicks: J Balvin, María Becerra, Ivy Queen, Carin León, y más le dan la bienvenida a marzo

Triple S - J Balvin, De La Ghetto Y Jowell & Randy

“Triple S” es un tema totalmente nuevo que está destinado a ser un poderoso himno a las mujeres, alimentando las llamas de la fortaleza. Producida por Tainy y Subelo Neo con la participación de De La Ghetto y Jowell & Randy, Balvin y compañía ofrecen un nuevo éxito con el ADN clásico del reguetón. El título de la canción es una abreviatura de "Suelta, Soltera, Sin Nadie Que La Joda”. La letra sigue a una mujer que, después de separarse de su amante, se encuentra tomando el control de su situación y abrazando su nuevo estatus. El sentimiento de la canción invoca la feroz determinación y la inquebrantable resistencia de las mujeres en todas partes, afirmando la idea de que este es un mundo de mujeres y los hombres simplemente viven en él.

Soy un HP - Beéle

Beéle trae una balada urbana que redefine el romanticismo en la música. En una fusión única de melodías urbanas y una interpretación vocal inconfundible, el artista colombiano presenta su más reciente obra musical, 'Soy un HP'. La canción narra una historia de amor con un toque de sensualidad y romanticismo, elementos que son ya una firma inconfundible de Beéle.

The Only One (Pero No Como Yo) - Carin León y Kane Bown

Tras su emocionante primicia mundial en los Premios Lo Nuestro, la esperada colaboración entre Carin León y Kane Brown, titulada "The One (Pero No Como Yo)", llega ahora a todas las plataformas digitales. Este fascinante encuentro musical entre dos gigantes, representantes de la música mexicana y la música country respectivamente, se ha convertido en uno de los temas más elogiados y comentados gracias a su increíble fusión de géneros.

Evoluxion - Dannylux – (Álbum)

DannyLux lanza EVOLUXION, la versión deluxe de su álbum debut críticamente aclamado, DLUX. El álbum muestra a un DannyLux más audaz y maduro, lo cual se refleja tanto en las letras como en su continua experimentación con diferentes géneros, una auténtica evolución de su arte. Las 7 nuevas pistas producidas y escritas por DannyLux capturan la esencia del romántico joven: amor, desamor y vulnerabilidad, haciéndolo cercano a sus jóvenes seguidores. Cada canción aporta algo nuevo tanto en lo sonoro como en lo lírico. La canción destacada y central, "Maldito Alcohol", es una versión refrescante de su sonido sierreño al que él se refiere como "una de mis mejores canciones hasta ahora".

Primer Aviso - Maria Becerra, Ivy Queen

Con la participación de Ivy Queen, esta apasionada canción resalta la poderosa voz de Maria y su compromiso de abordar los desafíos de la industria musical, especialmente para las mujeres. Al fusionar el reguetón clásico con narrativas de resiliencia y empoderamiento, "Primer Aviso" marca un momento crucial en la carrera de Maria. El video musical, enraizado en Buenos Aires, celebra sus raíces y comunidad, destacando talentos y bailarines locales.

Se Siente Bien - Daniela Darcourt, Motiff

Se Siente Bien, resume el espíritu festivo de la juventud latinoamericana que no desaprovecha ninguna oportunidad para conquistar buscando el amor a pesar de los tiempos difíciles que tocan vivir. Este nuevo tema va a tener un trabajo especialmente diseñado para los Dj en todas las discotecas de la región porque es una canción que al escucharla por primera vez, empiezan a picar los pies para ir a bailar.

Globos Negros - Dalex

Desde hace días, comenzaron a reportarse la aparición de globos negros en ciudades Miami, Puerto Rico y México, además, usuarios de TikTok compartieron un verso filtrado del nuevo tema, levantando sospechas de que se viene el regreso de Los Avengers. El misterio fue develado y se trata de “Globos negros”. Dalex muestra su lado más melancólico sacando cuentas de un amor que llegó a su fin. El tema está acompañado de un dramático videoclip en blanco y negro.

RaiNao - readysita

Apenas una semana después de estrenar el primer álbum de su carrera, La artista urbana puertorriqueña presenta su nuevo tema en el que nos muestra que sigue ready para conquistar al público con sus ritmos contagiosos.

No Me Quiere Mas Na - Bodine

Bodine, la música, modelo y bailarina puertorriqueña-holandesa en ascenso, lanza su nuevo sencillo “No Me Quiere Mas Na’. El seductor nuevo sencillo cuenta la ardua historia de estar profundamente enamorado de alguien que se aprovecha de tu corazón y te deja, sabiendo que estarás ahí esperándolo. El video rinde homenaje a la ícono puertorriqueña Iris Chacón y su memorable video musical “Con Tu Amor”.

Andar Conmigo - Grupo Marca Registrada y Julieta Venegas

Grupo Marca Registrada estrena su tan esperada colaboración “Andar Conmigo” junto a la icónica leyenda de la música latina, Julieta Venegas. Este tema, escrito por la misma Julieta, ha logrado reconocimiento internacional y se espera que esta nueva versión vuelva a revivir grandes recuerdos. Cabe resaltar que esta es la primera canción que Grupo Marca Registrada graba con una mujer. Para ellos es un sueño cumplido, ya que desde sus inicios, la música de Venegas fue una inspiración. La agrupación vuelve a revivir un éxito del año 2003, pero ahora con un toque más juvenil.

Agua Por El Río - CES, omarverso y Delusion Bay

Este indie-bolero es una invitación a soltar, vivir el presente y fluir, recordándonos la importancia de disfrutar los pequeños detalles que hacen bella la vida. El resultado de esta colaboración hispanoamericana entre Venezuela y Costa Rica es una celebración de la cultura y los sonidos únicos que salen de la capital latinoamericana, Miami. La combinación del pop poético de Omarverso, la frescura del songwriting de CES y la producción exploratoria de Delusion Bay resulta en un tema musical clásico y al mismo tiempo fresco. Inspirada en la riqueza rítmica de Buena Vista Social Club y la poesía de Jorge Drexler, grabada en los reconocidos estudios de Rebel Eleven, donde artistas como Carlos Vives, Becky G, Timbaland, y Bad Bunny han grabado varios de sus grandes éxitos.

Uforia Goes KPop



Easy - Shaun

Shaun vuelve con su último single, "Easy". SHAUN ha participado en la producción y composición de esta canción con sonidos pop. Este es el primer lanzamiento de SHAUN de 2024 y llega tres meses después de su anterior single, "That Summer". Este regreso también se adelanta a su aparición como DJ set en una popular discoteca de Kioto (Japón).