Uforia New Music Picks: Myke Towers, Maluma, J Balvin, Reik, Xavi, Mike Bahía y más

Myke Towers — Island Boyz (Álbum)

Turning our weekend into a summer fest con tracks para todo tipo de ocasión, Myke Towers presenta “Island Boyz”, su muy anticipado disco. A través de 23 canciones que cubren una variedad de géneros desde dancehall hasta reggaetón y afrobeats, Myke Towers will keep us busy keeping them on repeat all year long. Con collabs desde Quevedo, Gabito Ballesteros hasta Manuel Turizo y Ludmilla — this album is a conceptual experience. ¡Arriba PR!

Maluma — Bronceador

If gathering the best UV index levels at the beach is your daily plan this summer, Maluma’s got you covered with his latest “Bronceador”. Estrenando un tema con mucho sabor a playa, Don Juan nos entrega un reggaetoncito con influencias del pop in this new bop. A través de melodías pegajosas, Papi Juancho nos recorre por las calles de Cartagena mientras utiliza sus trucos de seducción para conquistar a una misteriosa mujer en el video musical. ¡Pasión a full color!

J Balvin — Mixteip

¡A glimpse of the 90s in the most iconic and futuristic way! Kicking off this edition, nos vamos hasta Colombia de la mano de J Balvin quien nos presenta su brand new “Mixteip” carrying lots of nostalgia from the past. Así como lo escuchan, a través de este proyecto de 10 temas, J Balvin hace un regreso a sus raíces mientras sigue expandiendo sus fronteras through modern sounds. So conceptual!

Fariana, Ñengo Flow — Gangsta Love (EP)

Un “Gangsta Love” como este, no se ve todos los días. Lanzando un nuevo EP junto a Ñengo Flow titulado Gangsta Love, Fariana nos lo da TODO y más allá de lo que esperábamos. Always serving us with hits, en este EP carga una vibra cruda caracterizada por un old school de reggaetón y trap latino a lo largo de tres canciones. Todas con un flow distinto pero nivel legendario, ¡no podrás elegir tu favorita!

Dei V — Tumbao

Nos vamos ᴜɴᴅᴇʀᴡᴀᴛᴇʀ este finde junto a Dei V pero esta vez al estilo “TUMBAO”. Entregándonos una pista energética de trap y reggaetón, la estrella puertorriqueña rinde homenaje a astros del fútbol como a Kylian Mbappé del Real Madrid CF y Lamine Yamal del FC Barcelona. Exuding confidence, style and lots of ambition — también le rinde tributo al ícono puertorriqueño Bad Bunny, where he gives a little wink to the urban domination scene donde ambos son protagonistas.

Reik, Xavi — La Del Primer Puesto

Ready for this? It took us a moment to process this collab porque en esta edición… ¡México está en la casa y A LO GRANDE! Presentándonos un collab de ensueño, Reik y Xavi team up en “La Del Primer Puesto” compuesta por el propio Xavi donde lo vemos incursionar en el universo pop de Reik mientras ellos siguen festejando el 20 aniversario de su álbum debut. ¡Versatility at its finest!

Mike Bahía, Zión — Modo Romántico

Ahora nos pusimos “Modo Romántico” de la mano de Mike Bahía y Zion donde hacen una fusión de su sonido en un tema coqueto que mezcla influencias de cumbia, reggaetón y pop latino. Produced by DeMasters, esta canción caracterizada por melodías suaves es perfecta para un parchecito tranquilo con amigos, carrying the constant reminder de dejarte llevar por el momento y que todo fluya.

Yuridia, Majo Aguilar — Brujería En Vivo Desde La Plaza de Toros

¡El orgullo mexicano canalizado a través de dos imponentes voces representando en una canción! Presentándonos “Brujería” desde uno de los venues con más prestigio en el mundo, Yuridia nos entrega este tema junto a Majo Aguilar narrando al ritmo de banda sinaloense la historia de un hombre que no quiere reconocer que tiene un mal de amores, can’t forget his former partner y gracias al karma, he blames “Brujería” for her memory living rent free on his mind since she left. Tanto la interpretación como la historia, son demasiado iconic.

El Alfa, Chimbala — Me La Sube

Nos fuimo’ hasta República Dominicana junto al sonido del Alfa y Chimbala, who do their magic once again en su latest collab “Me La Sube”. En este tema, capturan lo mejor de ambos de sus estilos musicales y nos entregan the perfect summer song to blast en cada bocina.. Aparte de elevarnos la nota del verano, es un tema con puro sabor dominicano. Let’s go!

Venesti, Shine TTW — No Esperes

¡No esperes a que se termine el fin de semana para escuchar esta canción! Dándonos un afrobeat con mucha personalidad, whether you want to chill desde la playita or your home, “No Esperes” te elevará la nota y te transportará a un destino paradisíaco con sus vibes. Uniendo su sonido con Shine TTW, Venesti nos vuelve a sorprender musicalmente. We’ll have it on repeat

MOLD! — III (Álbum)

Making an epic comeback con su tercer álbum de estudio, MOLD! nos presenta “III”. Este proyecto discográfico which is built upon 12 songs que de inicio a fin representan un viaje intrépido y caleidoscópico con narrativa experimental. With shoegaze and punk elements fusionados con rock psicodélico e influencias latinas, este disco es una impresionante muestra de la evolución de MOLD! We’re loving it!

El Primo, Dani Flow & Angel Almaguer — Charles Darwin

Fusionando un corrido con ritmos urbanos, El Primo, Dani Flow y Angel Almaguer se unen para entregarnos un temazo que explora la supervivencia e inteligencia callejera en “Charles Darwin”. Living in a current generation donde las acciones de cada persona dicta su destino, esta canción habla precisamente de eso: vivir desde tus propios términos. A collab donde resalta el instinto lirical y marca una nueva era en la nueva ola musical mexicana!

Planta Industrial — Teteo In The Bronx

¡De República Dominicana pa'l mundo! Presentándonos su más reciente sencillo, “Teteo In The Bronx”, Planta Industrial está en ascenso & the only way from here is up con sus fire beats. Esta banda que está fusionando el post-punk, darkwave, electronic, pop junto a spanglish rap, está creando un soundscape revolucionario y esta canción es ejemplo de ello. We love to see it!

Rubí — La De Arca

¡Puerto Rico in the house con Rubí! En esta vuelta, la cantante puertorriqueña nos presenta una fusión sensual de R&B y trap con “la de arca”, un tema que se enfoca en reaching an inflection point en un mundo de tanto movimiento. Through a minimalist aesthetic pero a su vez profundamente melódica, en esta canción vemos como la voz de Rubí toma el protagonismo mientras expresa fatigue and wisdom over someone que ha amado demasiado en abundancia. We’re in our feels!

Águila DS — Secreto

Entregándonos su más reciente sencillo “Secreto” mientras he takes over the Latin urban scene, el pionero del reggaetón Mexa, Águila DS, nos presenta un single seductor que explora el deseo y la tensión de los amores secretos. Mezclando letras crudas y beats callejeros, Águila DS nos da como resultado una canción donde la seducción takes center stage y el peligro, le sigue.

Los Superdedores — Me Mamas (EP)

En esta edición, el dúo mexicano Los Superdedores formado por Pepe Unzueta y Aldo Ramírez, nos presenta un EP de cinco canciones donde exploran las temáticas de vulnerabilidad en el amor. Este EP se carga un sonido urbano alternativo que fusiona R&B y pop noventeros donde cuentan sus propias historias. Lo más lindo de este EP aparte de sus increíbles tracks es que invitan a sus fanáticos a amar sin miedo a la intensidad. ¡Un mensaje poderoso a través de cada canción!

