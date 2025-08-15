Uforia New Music Picks: Ryan Castro, Grupo Frontera, J Balvin, Los Esquivel, Camila Fernández y más

Apodo - Ryan Castro, Grupo Frontera

PUBLICIDAD

El artista urbano global Ryan Castro, uno de los artistas más solicitados de la música latina, continúa construyendo su imparable impulso con el lanzamiento de “Apodo”, un atrevido reggae norteño en colaboración con los pioneros de la música mexicana y ganadores del Grammy Latino, Grupo Frontera. La canción amplía el sonido caribeño de su aclamado álbum SENDÉ, inspirado en los ritmos e influencias que Castro absorbió durante sus años de aprendizaje en Curazao

Scarlett's - Los Esquivel X Esau Ortiz

Los Esquivel, regresan con su nuevo sencillo “Scarlett's”, una canción llena de energía en colaboración con Esau Ortiz y Alex Coppel que captura la emoción y la sensación nocturna de Miami. Este lanzamiento marca una nueva etapa en su propuesta musical, dejando atrás el electro corrido para fusionar elementos de música funk y disco con letras inspiradas en la tradición de la música mexicana, dando como resultado un sonido fresco y vibrante que se plasma en “Scarlett’s”.

La Loca Era Yo - Camila Fernández

Camila Fernández está lista para escribir su nombre en el gran libro de la tradición nacional con ‘La Fernández’, un álbum que la reafirma como una de las voces más poderosas en la música mexicana contemporánea, al tiempo que la revela como la potencial embajadora de la cultura mexicana alrededor del mundo. “La Loca Era Yo”, focus track, es una dolorosa balada ranchera en la que Camila le canta a ese sujeto que la trató con frialdad y poco ánimo durante su relación, pero que ahora resulta (como canta en uno de los versos), ha cambiado hasta transformarse en un hombre admirable.

Si Te Vas - J Balvin

J Balvin lanza “Si Te Vas” junto al artista puertorriqueño Jay Wheeler. La canción llega como la pieza que faltaba en Mixteip, el más reciente proyecto sorpresa de Balvin. Con una melodía inicial de guitarra melancólica, el tema muestra un lado más íntimo de J Balvin, cuya voz suave se desliza sobre un ritmo de reggaetón hipnótico, cargado de emoción y energía. Jay Wheeler aporta su carisma romántico característico, intensificando la esencia magnética de la canción.

La Tierra del Olvido – 30 Años (Remastered & Expanded) - Carlos Vives, Grupo Niche

En una unión magistral para la música colombiana, Carlos Vives y el legendario Grupo Niche presentan una nueva versión de La Tierra del Olvido, el himno que cambió el rumbo del vallenato moderno y del sonido caribeño, y que ahora se expande con la potencia y elegancia de la salsa del Pacífico. Esta colaboración forma parte del lanzamiento del álbum “La Tierra del Olvido – 30 Años (Remastered & Expanded)”, una edición conmemorativa que celebra tres décadas de uno de los discos más emblemáticos de la música latinoamericana.

Xavi, Omar Montes - Niña Mala

Xavi se une a Omar Montes en «Niña Mala», una canción de reggaetón con influencias flamencas, gracias al característico estilo vocal de Montes. La colaboración combina la pasión cruda del flamenco con la intensidad emocional de la música urbana latina contemporánea. La canción cuenta la historia de un hombre atraído por una mujer tóxica, inestable y emocionalmente dañina, pero profundamente adictiva, apasionada y diferente a cualquier otra.

Cuando Pienso en Ti - Los Primos del Este

Los Primos del Este presentan su último sencillo antes del lanzamiento de su esperado álbum Amor de Subida: «Cuando Pienso en Ti», un romántico corrido norteño con saxofón que establece el tono emocional perfecto para lo que está por venir. Es una canción sincera sobre extrañar profundamente a alguien especial y anhelar volver a estar con esa persona. Captura el dolor de la distancia, pero también la esperanza y el deseo de reencuentro.

Fire - Jombriel, Neutro Shorty

Un tema explosivo que está listo para encender el verano. Con una mezcla poderosa de trap latino y ritmos de dancehall, esta colaboración es pura adrenalina: noches intensas, playa, flow imparable y letras sin censura. Con ganchos pegajosos, beats contagiosos y una vibra arrolladora, “Fire” une lo mejor de Ecuador, Venezuela y el toque único de DJ Maff en una sola misión: romper la pista.

La Peda - Ysrael Barajas

Ysrael Barajas sigue calentando motores para lo que será su próximo álbum, con “La Peda”, su más reciente sencillo donde relata los intentos de superar a su ex. En esta balada, que combina elementos alternativos y del sad sierreño, Barajas cuenta cómo la bebida no es quizás el mejor aliado para el olvido, ya que lleva a ese hombre despechado a mandar un mensaje que no quería o a hacer una llamada no deseada.

Ciego de Amor - Julio Caesar

Julio Caesar presenta su nuevo sencillo “Ciego de Amor”, una balada tumbada en donde habla de un engaño amoroso. Con una letra cruda y ultra vulnerable, el intérprete narra la devastación que sintió un hombre al enterarse de que el amor de su vida tenía una relación paralela, rompiéndole el corazón en pedazos. Julio Caesar plasma en la interpretación el reproche del protagonista hacia sí mismo por haberse permitido amar ciegamente. El tema es el primer lanzamiento de Julio Caesar desde la presentación de su debut discográfico, Enero.

Líneas temporales - Marcelo Rubio, Gus, Mazzarri

Marcelo Rubio presenta “Líneas temporales” junto a Gus y Mazzarri, el segundo sencillo del nuevo capítulo musical del joven cantautor venezolano. En el tema, los artistas emplean recursos narrativos hiperdescriptivos para permitir que la audiencia se adentre en un viaje a múltiples dimensiones donde todo está bien con esa persona que amas. Musicalmente, el sencillo presenta una fusión de sintetizadores y beats electrónicos combinados con guitarras acústicas disonantes que le otorgan la carga emocional a la canción.

Ela Taubert - Quiero Olvidarte (Respuesta #1)

La cantautora colombiana, lanza su nuevo tema “Quiero Olvidarte (Respuesta #1)”, que marca su primer sencillo desde el lanzamiento de su aclamado álbum debut ‘Preguntas a Las 11:11’. Con “Quiero Olvidarte (Respuesta #1)”, Ela ofrece otra experiencia con la que es fácil identificarse, cantando con determinación para liberarse del dolor persistente de un amor pasado. A través de versos vulnerables, hace lo que mejor sabe hacer y captura la lucha por seguir adelante mientras sigue atormentada por recuerdos que se niegan a desvanecerse.

Heisenberg - Jasiel Núñez

El legendario artista de música mexicana Jasiel Núñez lanza su nuevo sencillo "Heisenberg", una audaz canción que captura la esencia de un estilo de vida ambicioso, impulsado por el esfuerzo intrépido, la ambición incansable y la búsqueda de la prosperidad. La canción refleja temas de poder y lujo, ofreciendo un himno cautivador para quienes buscan el éxito.

Apocalípsis - Isabela Merced, Tony Succar

Los artistas unen sus talentos en una en una colaboración que enciende la escena tropical: una nueva versión en salsa de “Apocalipsis”, tema original de Merced. Grabado entre Miami y Los Ángeles, “Apocalipsis” une dos geografías, dos trayectorias y dos universos sonoros: la frescura pop con tintes urbanos y R&B de Isabela Merced, y la salsa dura con el sello orquestal de Tony Succar. El resultado es una producción cargada de sabor retro y emoción contemporánea, que explora el deseo ardiente y la conexión intensa con una energía que se siente casi apocalíptica.

No Me Digas Bebé - Alex Ponce

Alex Ponce, presenta su esperado primer sencillo del nuevo proyecto que saldrá en septiembre. “No Me Digas Bebé”, llega como una propuesta fresca que combina letras íntimas, arreglos cuidadosamente producidos y la narrativa única de Alex, invitando a sus oyentes a sumergirse en una experiencia sonora y visual que refleja su visión auténtica de la música pop latina.

Otros recomendados