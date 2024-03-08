Uforia New Music Picks: Thalía, Ángela Aguilar, Grupo Frontera, Christian Nodal, Young Miko y más llegan con música nueva

Troca - Thalía, Ángela Aguilar

La estrella mexicana del pop global, Thalia, lanza su nuevo sencillo, "Troca" con Ángela Aguilar, en un homenaje en el Día Internacional de la Mujer, con un mensaje de empoderamiento. Este es el tercer adelanto del próximo álbum de Thalía de Regional Mexicano, "A Mucho Honra", en el que rinde homenaje a la cultura mexicana y a un sonido sin igual. La nueva canción viene acompañada de un video animado en el que ella y Ángela aparecen invitando a sus amores a unirse a ellas.

Curita - Young Miko

La artista puertorriqueña regresa con una canción cargada de romanticismo, donde recuerda la importancia de estar presente para la persona amada en los momentos difíciles. La letra refleja la entrega y el deseo de aliviar las penas del ser amado. El videoclip de la canción ha llamado la atención por un detalle en particular: en un espejo se lee el mensaje: "with love. Att. ROTY". Si bien se desconoce la identidad de ROTY, muchos especulan que podría ser una estrategia para atraer un premio en la categoría "Record Of The Year".

Eden Muñoz, Fuerza Regida - Money Edition

Edén Muñoz lanza una nueva canción con Fuerza Regida. Los dos se unen en el corrido, "Money Edition" Tanto Edén como JOP entregan una experiencia musical sin igual y estimulante que es una celebración del éxito. "Money Edition" es una canción que celebra la victoria de hacer realidad el sueño mexicano-americano.

Ya Pedo Quien Sabe - Grupo Frontera, Christian Nodal

Grupo Frontera se une a Christian Nodal para lanzar una nueva colaboración poderosa “Ya Pedo Quién Sabe”, una balada romántica íntima que se traduce como: pero borracho quién sabe, y que relata las sensaciones yuxtapuestas de angustia y las secuelas de las emociones turbulentas que surgen al separarse de un ser querido. Esta vulnerable y tierna canción, fue compuesta por los reconocidos Edgar Barrera, Horacio Palencia, Nathan Galante y Diego Bollella y producida por Edgar Barrera.

Madonna - Natanael Cano

Natanael Cano mantiene su promesa de conquistar el mundo mientras establece sus propias reglas, esta vez sumergiéndose en un emotivo corrido bélico con su nuevo sencillo “Madonna” junto a la estrella revelación mexicana Oscar Maydon. Con “Madonna”, Natanael y Oscar escriben una carta de amor a su pareja, cantando sobre el llanto de un melancólico conjunto de cuerdas. Una mezcla ensoñadora de emociones profundas y trompetas sincronizadas, la superestrella de los corridos tumbados ilumina su arte sin igual y su enfoque intrépido para disfrutar de nuevos sonidos y producir una de sus obras más íntimas hasta la fecha.

Jimmy Choo - Yng Lvcas

Yng Lvcas se une a Alu Mix, el maestro detrás de los beats más candentes del urbano mexicano y crearon "Jimmy Choo", un tema que habla del empoderamiento femenino que celebra la belleza y la autenticidad. El tema nos sumerge en la historia de una mujer que celebra su belleza con orgullo, destacando su estilo con lujos que van desde joyería hasta los famosos zapatos homónimos de la canción. Yng Lvcas ha dado un giro innovador al género al buscar empoderar a las mujeres a través de sus letras. El videoclip ofrece una trama que simula un atraco falso para robar joyas falsas. Aunque destaca la ostentación, también fortalece la figura femenina al resaltar la importancia de la autenticidad en un mundo superficial.

Caserío - Yandel, Saiko

Yandel sigue creando éxitos y añadiendo colaboraciones a su extensa lista de creaciones musicales. “Caserio” está lleno de energía, estilo y la excelencia musical que no puede faltar en cada una de las producciones de Yandel, unida a la fuerte voz emergente de Saiko. La canción narra las emociones y el riesgo de una relación clandestina, haciendo énfasis en la sensación de vivir el momento y desafiar las normas establecidas.

Gangsters En La Disco - Pirlo, Ovi, Blessd

"Gangsters En La Disco" marca una emocionante colaboración entre Pirlo, Ovi y Blessd, mostrando las ricas influencias culturales de Colombia y Cuba. Con una audiencia combinada de 25 millones, el lanzamiento de esta canción está listo para causar sensación en la industria musical. Con una temática clásica del Trap Latino, la canción muestra a los artistas pasándola bien entre mujeres, fiesta y dinero.

Pa Que Conmigo - Santa Fe Klan

La nueva canción del rapero mexicano se embarca en conflictos internos de amor propio y reflexión, mostrando cómo está liderando el camino para revolucionar la música, en este ritmo sincero que combina su increíble lirismo y su lado emocional con un lado más crudo y valiente versos de rap. Con los elementos añadidos de instrumentos en vivo y suaves notas de violín, nylon guitar, steel pedal, bass, drum machine y farfisa, Santa Fe Klan ha creado un equilibrio armonioso de sonidos. Escrito por el propio Santa Fe Klan, profundiza en los conflictos personales y las luchas emocionales asociadas con el descubrimiento y la aceptación de su autoestima.

Transition - Carbon Fiber Music (Álbum)

El exitoso sello independiente Carbon Fiber Music entra oficialmente en un nuevo capítulo y dirección musical con el lanzamiento de ‘Transition’, un álbum recopilatorio de éxitos producidos por Franklin Martinez, presentando a los nuevos artistas Emanuel Lara, David Muguercia, Aylin, Christian Ponce, Lirios y con la participación de la superestrella mundial Farruko como A&R. El álbum incluye temas como “Iluminanos” y “Who Who” de Emanuel Lara, “Queda Nada” de David Muguercia, “Eternidad" de Christian Ponce, “DTB” de Akim, “Te Siento” de Indiomar, Farruko con Dalex en “Confia”, entre otros.

Marionetas - Di WAV y Casa de Kello

Dos nombres destacados de la escena musical indie de Guatemala, se han unido para lanzar su muy esperado sencillo colaborativo, "Marionetas". Fusionando sus distintos estilos y energías creativas, los artistas ofrecen un cautivador himno indie marcado por su ritmo maravilloso, guitarras dinámicas, sintetizadores encantadores y voces melódicas, todo ello complementado por un impresionante video animado inspirado en el anime japonés. "Marionetas" está preparada para causar sensación en el panorama de la música indie, ofreciendo una perspectiva fresca y un sonido vibrante que cautiva a audiencias de todos los ámbitos de la vida.

BELLAko - RMAND

El último lanzamiento de la imparable estrella dominicana, es una inyección de puro reggaeton con la inconfundible fuerza que sólo RMAND puede aportar. Tan intrépido como siempre, el nuevo tema es pura acción y adrenalina. Con su flow, energía y potente voz, "BELLAko" habla de la emoción que surge de una noche de fiesta, un tema hecho para que la fiesta no pare. Esta canción está preparando la primavera para el calor del verano.

Desbaratándome - Alex Ponce y Chucho Rivas

El ecuatoriano Alex Ponce inicia este año de la mejor manera al presentar “ Desbaratándome” , tema donde se hace acompañar del mexicano Chucho Rivas; juntos, presentan una fusión que promete encender pasiones y mover corazones con el sello tan característico de los dos. La letra de este canción lleva a sus seguidores por un viaje de emociones, explorando la intensidad de los sentimientos y la libertad de expresión.

