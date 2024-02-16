Mau y Ricky nos transportan con "Pasado Mañana" a una aventura musical inolvidable

"Pasado Mañana" es la joya más reciente de este dúo venezolano, que ha conquistado la escena musical con múltiples discos de platino. Este sencillo, además, es la segunda parada de su próximo álbum, "Hotel Caracas", que será lanzado por medio de su recién lanzada discográfica independiente, Why Club Records, en colaboración con Warner Music Latina.

Con un sonido fresco y divertido que caracteriza a Mau y Ricky, "Pasado Mañana" destaca por la maestría del dúo en la creación de canciones hechas con dedicación y detalle. Es una oda al pop latino que promete asegurarse un lugar especial en las listas de reproducción de todos los aficionados del género. Este nuevo tema es la continuación de la aventura musical que iniciaron con "Vas a Destrozarme", explorando la emoción de un viaje en buena compañía.

El video de la canción, dirigido por Daniel Durán, nos sumerge aún más en la trama del nuevo tema. Capturando la emoción de un viaje por las carreteras venezolanas, e l director visual logra transmitir la frescura y la diversión que caracteriza la narrativa de Mau y Ricky. El ambiente creado en el video enlaza perfectamente con el tema de la canción, marcando el inicio del segundo capítulo de su búsqueda del Hotel Caracas.

"Hotel Caracas" no solo representa un regreso musical sino también un retorno a las raíces. Colaborando con el productor Malay Ho y el ingeniero de mezcla Manny Marroquin, Mau y Ricky han dado vida a un proyecto lleno de significado, marcando su regreso a Venezuela después de 15 años. Como complemento, han creado una cautivadora película de 15 capítulos, rodada en 16 mm, para acompañar este viaje musical.

"Pasado Mañana" es un emocionante ejemplo del talento vocal y compositivo de Mau y Ricky. Su química natural y especial como compositores ha captado la atención de artistas y millones de personas que disfrutan de su música única y cautivadora. Prepárense para dejarse llevar por esta nueva aventura musical que promete ser inolvidable.

La exitosa carrera de Mau y Ricky como compositores se refleja en sus impresionantes logros. Con más de 5.000 millones de streams y álbumes de diamantes y discos de platino, estos hermanos han dejado una huella imborrable en la industria musical. Su éxito "Sin Pijama", escrito para Becky G y Natti Natasha, les valió 38 discos de platino latinos y un lugar destacado en la lista de las "100 mejores canciones de reggaetón de todos los tiempos" de Rolling Stone.