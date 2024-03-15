Gerardo Coronel estará en concierto privado con Qué Buena Phoenix

Los afortunados asistentes a es concierto privado, tendrán la oportunidad de sumergirse en la apasionante experiencia musical del talentoso Gerardo Coronel.

La única manera de asegurar tu lugar en este exclusivo encuentro es sintonizando Qué Buena Phoenix. Durante el día, los oyentes tendrán la posibilidad de ganar boletos para el evento. Es importante destacar que estos boletos no están a la venta, por lo que los asistentes tendrán una experiencia exclusiva.

Gerardo Coronel, conocido por su estilo único y su habilidad para fusionar la tradición con la modernidad en la música regional mexicana, promete ofrecer una experiencia inigualable a sus seguidores de Phoenix. Su presencia en este íntimo concierto privado garantiza una conexión más cercana con la audiencia, creando un ambiente donde la música trasciende las barreras y se convierte en una experiencia compartida entre el artista y sus fans.

El concierto será en el Stratus Event Center, de Phoenix, donde el público disfrutará de una noche llena de ritmo, pasión y la inigualable voz de Gerardo Coronel.