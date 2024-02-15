Descargar App
Prince Royce trae serenata para sus fan en San Valentín con el estreno de su nuevo disco

El aclamado exponente de la bachata, Prince Royce, se pone en mood romántico en esta semana de San Valentín con el lanzamiento de su séptima producción discográfica, “Llamada Perdida”.

Prince Royce is back and better than ever! Tras el lanzamiento de su álbum “Alter Ego” en el 2020, los fanáticos del neoyorquino-dominicano han estado esperando con ansias la llegada de su nueva y séptima producción discográfica.

Titulado, “Llamada Perdida”, este disco es un viaje creativo de dos años, que consiste en una celebración de la superación de obstáculos, particularmente en el amor, y representa el final de un capítulo de vida y la aceptación de un nuevo comienzo.

Compuesto de 23 temas, el álbum cuenta con la participación de colegas como Gabito Ballesteros, Paloma Mami, Nicky Jam, entre otros.

En celebración, Prince Royce estará acompañándonos en un Concierto Privado de Uforia, este 16 de febrero desde una locación secreta en Nueva York. Sintoniza la X96.3 para tener tu última oportunidad de verlo EN VIVO.

