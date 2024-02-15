Prince Royce trae serenata para sus fan en San Valentín con el estreno de su nuevo disco

Video Prince Royce les trae serenata a sus fan en San Valentín con el estreno de su nuevo disco

Prince Royce is back and better than ever! Tras el lanzamiento de su álbum “Alter Ego” en el 2020, los fanáticos del neoyorquino-dominicano han estado esperando con ansias la llegada de su nueva y séptima producción discográfica.

Titulado, “Llamada Perdida”, este disco es un viaje creativo de dos años, que consiste en una celebración de la superación de obstáculos, particularmente en el amor, y representa el final de un capítulo de vida y la aceptación de un nuevo comienzo.

PUBLICIDAD

Compuesto de 23 temas, el álbum cuenta con la participación de colegas como Gabito Ballesteros, Paloma Mami, Nicky Jam, entre otros.