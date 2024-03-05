¡Que Buen Privado 2024 en Houston con Christian Nodal!

La emoción está en el aire, y la oportunidad de ser parte de este encuentro especial no podría ser más emocionante. La estación Qué Buena 102.9 Houston, trae este regalo musical a los fanáticos del talentoso artista mexicano. Escuchar y ganar es la clave para asegurar tu lugar en este evento íntimo.

PUBLICIDAD

Christian Nodal, conocido por su distintiva voz y sus cautivadoras letras, promete ofrecer una experiencia única en este evento íntimo. Sus éxitos, fusionando la tradición del mariachi con un toque moderno, han conquistado corazones en todo el mundo. Este concierto privado será la oportunidad perfecta para disfrutar de su música de una manera más cercana y personal.