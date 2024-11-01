Uforia New Music Picks: Quevedo, Thalia, Kany García, Tito Double P, Peso Pluma y más

Duro – Quevedo

Un ¡DURO! ¡DURO ¡DURO! regreso a la música con este sencillo es el latest golden move del cantautor y ganador del Latin GRAMMY, Quevedo, tras un sinnúmero de pistas que nos tenía a todos ansiosos de su próxima movida. El grancanario ha vuelto a deslumbrar con su talento y elevar la bandera española con “DURO”, un tema caracterizado de beats urbanos y refrescantes fusionados con un hiphop que blows your mind. El video musical dirigido por Poul Nissen y Tomás Conterio, fue grabado en su amada isla de Gran Canaria y nos deja craving todo lo que se traerá Quevedo con esta nueva era. Es importante señalar que al final del video, Quevedo nos deja una pista cerrando con un reloj que marca las 12… el mismo símbolo que ha utilizado en sus redes sociales para mandarnos cryptic messages. ¡Sin duda alguna, LPGC YOU KNOW!

La Culpa - Kany García, Rawayana

Como “una copa de vino que encuentro tirada en el suelo”, así nos cae esta joyita de colaboración entre Kany García y Rawayana titulada “La Culpa” and it couldn’t be more perfect. Este sencillo donde predomina una melodía puertorriqueña, trae a la banda venezolana al mundo de Kany García mientras tienen como objetivo ofrecer una crítica social profunda a la inestabilidad del suministro eléctrico. El video musical, ilustra a los artistas en una fiesta a oscuras donde se goza a pesar de la falta de luz. La canción también juega con dichos populares como “dicen que el borracho nunca miente, no le importa que piensa la gente” acompañado de ritmos caribeños que te pondrán a bailar.

Navidad Melancólica – Thalía (álbum)

Queen Thalía unlocking Christmas in a very NOSTALGIC & ICONIC way. En esta ocasión and just as we say goodbye to Spooky SZN, Thalía marca su primer EP navideño completo, donde le ofrece a sus oyentes su nueva banda sonora for this upcoming Christmas. En este álbum, Thalía celebrates Christmas through the melancholic lenses donde combina la emoción profunda de lo que representa estar en familia y a su vez, por medio de melodías pegajosas, invita a la reflexión de lo que se está viviendo. Al final del día, Navidad es una fecha tan especial donde se celebra la unión familiar que se entrelaza con el amor de la música que está presente en cada ocasión especial de nuestras vidas. The countdown to Christmas is officially… ON!

Atardecer – Hamilton, Justin Quiles, Lenny Tavárez

Al estilo de un dancehall romántico que nos envuelve, con sólo el intro de “Atardecer”, el nuevo sencillo que nos trae Hamilton en compañía de Justin Quiles y Lenny Tavárez – querrás transportarte a tu atardecer de ensueño más cercano para vivir esta canción. En esta colaboración, domina el sentimiento de la intimidad y de la magia que trae el atardecer, que también se extiende a través de cada escena del video musical de esta producción. En el video, los tres artistas son el enfoque principal en una fiesta tranquila donde se ven lonely in a crowded room, ya que su única compañía es el baile, sus pensamientos y su flamante deseo por la otra persona. Desde ya será el tema on repeat para nuestro chill weekend getaway, ¡Uforia approved!

Sexo Es La Moda – Maria Becerra, Yandel

Un different nostalgic pop que nos hace recordar los buenos tiempos de antes es lo que nos traen Maria Becerra y Yandel para disfrutar el fin de semana a como se debe. Con este sencillo titulado “Sexo Es La Moda”, se unen los poderes musicales de cada uno explorando un nuevo y electrizante terreno en el género urbano. Con su multifacética y poderosa voz, Maria Becerra le agrega al mundo melódico de Yandel un nuevo feel combinando elementos clásicos del reggaeton con matices contemporáneos del pop. El video musical dirigido por Julián Levy cautiva a los fanáticos por medio de visuales con aesthetic amarillo futurísticos donde la letra es evidente de inicio a fin.

Ameri – Duki (álbum)

¡El momento ha llegado! El pionero del trap argentino nominado al Latin GRAMMY, Duki, nos presenta finalmente “AMERI” su anticipado cuarto álbum de estudio. Siendo uno de los proyectos más importantes de su carrera a la fecha, esta obra musical lleva colaboraciones como Wiz Khalifa, Headie One, Arcángel, Judeline, Eladio Carrión, Lia Kali, entre otros. Una de las canciones que destacan en este álbum es “Constelación” junto a Lia Kali, donde de manera divergente Duki explora sus distintas fuentes de creatividad y hace un viaje de introspección silenciosa. En este tema – como en el álbum completo – es tan evidente el crecimiento artístico de Duki que escucharlo de inicio a fin te llenará de mucho sentimiento.

Veneka - Rawayana x Akapellah

Hit tras hit, the ONLY they know how to do it, los chicos de Rawayana do it once again y esta vez en compañía de Akapellah. En esta ocasión, la agrupación venezolana nos presenta “Veneka” quienes en un viaje de 4:14 mins, nos transportan a una Venezuela a inicios del milenio por medio de ritmos conocidos como Raptor House. La canción cuyo título tiene como misión enaltecer una palabra que tiene connotación negativa, fue utilizada como una celebración de la belleza, diversidad y el empoderamiento de la mujer venezolana. Con la participación especial de Waldemaro Martínez en la canción, mano, te lo juro, ¡Venezuela no falla!

Dos Días - Tito Double P,Peso Pluma

Capturando toda la complejidad que conlleva encontrarse a uno mismo a través del amor propio atravesando un desamor, Tito Double P y Peso Pluma nos traen el video musical de “Dos Días”, su más reciente colaboración. La canción no sólo explora temas de desilusión con letras como “todo lo que planeaba se nos fue a la chingada” sino que al lado de una pista de música mexicana, Tito Double P y Peso Pluma nos invitan a procesar el desapego. El video musical, dirigido por José Sagaro, muestra a ambos artistas de una manera conceptual con matices oscuros, juego de transiciones y tonos monocromáticos acompañados de un cielo nocturno y estrellado como fondo. From start to finish, we’re obsessed!

A Veces Besos Remix — Greeicy, KAPO

This is… THE REMIX! Porque cuando algo está bueno, we can’t get enough versions of it. Por si nuestra obsesión no era suficiente, Greeicy y Kapo se unen en esta majestuosa y contagiosa colaboración de un tema que ya estaba dominando nuestras playlists. Al ritmo de la dulce interpretación de Greeicy con el sello único y energético que le agrega la voz y el estilo de Kapo, esta canción se elevó a otras alturas en este remix. Desde ya, esta canción se volvió el tema de nuestra próxima salida… or any occasion really. ¿Un pop afrobeat con Greeicy y Kapo? Say less, this is an automatic REPEAT en nuestros auriculares.

Cholo 7 - Fuerza Régida, Luis R Conríquez

¡Se fusionan the powerhouses of Mexican music! Los pioneros de la música mexicana, Fuerza Regida y el pionero de los corridos bélicos, Luis R. Conriquez, nos traen “Cholo 7” un tema donde se desafían las opiniones de los demás. Con este sencillo, caracterizado por una melodía de requinto complementado por el sonido de las cuerdas tradicionales del tololoche, Jesús Ortiz Paz y Luis R crean un grito de libertad, rompiendo cadenas del “qué dirán” honrando de donde vinieron y reflexionando en sus nuevas realidades. En un unapologetic manner, así como su letra, el video musical captura a la agrupación y a Luis R empoderados mientras se reúnen en una animada fiesta de la cuadra jugando y rodeándose de lujos.

Por Si Las Dudas - Gale, Lagos

Sólo Por Si Las Dudas no te quieres perder de un banger que marcará el resto de tu 2024: GALE y Lagos presentan su más reciente colaboración que te hará reevaluar si ya lo has dado TODO por esa persona especial. Esta colaboración deja plasmado con su poderosa lírica — que en esta vida — es más importante fallar en el intento a que quedarte con las ganas de darlo todo. Con frases como “pero, bésame otra vez por si las dudas, antes de perderte quiero estar segura” acompañadas de un beat pop y melancólico a la vez, GALE y Lagos will get you in your feels. La canción entera es un poema y un abrazo directo al alma, que muestra el talento supremo que tienen este maravilloso junte de artistas no sólo detrás del micrófono sino detrás del lápiz también.

Tengo Mucha Sed - Pipe Bueno

Uno de los nombres más relevantes de la música popular colombiana, regresa con su nuevo sencillo “Tengo Mucha Sed”, un tema que desafía las expectativas y se adentra en los rincones más profundos del desahogo emocional. Tras una serie de lanzamientos exitosos y colaboraciones que lo han consolidado como un creador de tendencias en la música regional, Pipe vuelve a sorprender con una propuesta que combina su esencia con un estilo desenfadado y directo.

La La La - Nezza

Por medio de un proyecto visual que lo envuelve una lluvia de colores y una visión artística sin igual, NEZZA presenta “LA LA LA”, su más reciente sencillo. En esta producción, el color rosa se adueña de cada escena donde triunfa la alegría y despreocupación acompañada de una melodía pop y un baile contagioso. Esta canción pone como un norte principal seguir los mandatos de tu corazón, letting everything that is meant to be, BE, without forcing anything. El video musical muestra a NEZZA and her girls cargadas de flow Y2K, celebrating the femininity of girlhood and living in the present moment.

Evo - Marca Registrada

Honrando la constante evolución la cual el Grupo Marca Registrada ha tenido con el paso de los años, en esta ocasión nos presentan “EVO” su más reciente álbum. En esta obra de 12 canciones, siempre reinventando su sonido y manteniendo su esencia intacta, incluye colaboraciones como el Grupo Maximo Grado, Los Nuevos Ilegales, El Medina, Junior H y entre otros. La canción con la que arranca “EVO” se titula “7x7” que se basa en la gratitud and the conscious awareness que la agrupación no da por sentado todas las bendiciones que han adquirido por medio de la música. Con este álbum, dejan muy en claro que sin importar el éxito, nunca cambiarán quienes son. ¡Felicidades, muchachos!

El Pobre - Los Esquivel, Ysrael Barajas

¿Enterados? ¡Los Esquivel strike again y esta vez en compañía de Ysrael Barajas con su más reciente sencillo “El Pobre”, una fusión de balada romántica regional mexicana al son de una bachata. Este sencillo que se enfoca en enseñar que el valor de un vínculo no está en lo material porque a como dice su letra, “no hay dinero pero nos sobra el amor” y eso es lo que importa. Este dúo de hermanos pioneros en el concepto de los electro-corridos, recientemente firmaron con Sony Music Publishing México y gracias a su innovación de querer explorar distintos terrenos en la música con su sonido, podemos esperar muchísima más música que volará nuestra mente.

Boky Toky - Mr Black, Lenier

El Rey de la Champeta en Colombia, Mr. Black, aterriza en Miami para unir fuerzas con el talentoso cubano Lenier, en una pieza que redefine los límites musicales y culturales. Su nuevo sencillo, “Boky Toky”, fusiona la energía vibrante de la champeta, un ritmo profundamente arraigado en la cultura colombiana, con las melodías irresistibles del dembow y los sonidos urbanos más frescos del momento.

