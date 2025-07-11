Uforia New Music Picks: Paloma Mami, Duki, Kobi Cantillo, Robi, Tito Double P y más

Oscar Ortiz, Carin León — Y Sí Te Vas

PUBLICIDAD

Arrancando nuestro weekend con todo, Oscar Ortiz y Carin León nos tienen la receta musical perfecta con su nuevo lanzamiento. Uniendo sus fuerzas en esta muy anticipada colaboración, ambos elevan la bandera de México presentándonos “Y Sí Te Vas”. Desde el intro, este collab nos pondrá a bailar al ritmo de la cumbia y ni se hable del video musical que está imperdible. ¡Amamos!

Paloma Mami — Códigos De Muñeka (Álbum)

The one we were waiting for! ¡Que se reporten las muñecas! Presentando su muy anticipado álbum “Códigos de Muñeka”, Paloma Mami nos demuestra que it was worth every second of the wait. Incluyendo collabs desde Rauw Alejandro hasta Danny Lux, este álbum sets the bar higher than ever. ¡Arriba Chile!

Duki — 5202 (Álbum)

¡Prepárense para activarse con todos los poderes al ritmo del Duko! Can you believe the wait is finally over? Duki finalmente nos entrega en esta ocasión su latest álbum "5202", un diario sonoro creado en tiempo real durante sus giras por el mundo. De inicio a fin, es un viaje que no se puede describir, solamente vivir a través de cada canción. ¡Puro trapcito del bueno donde en cada tema captura una parte de su trayectoria!

Kobi Cantillo, Robi — Ganas De Verte

Si se trata de una oda al 305, count us in. Presentando su muy anticipada collab, “Ganas De Verte” — Kobi Cantillo y Robi unen sus flows vocales in the best way yet. Entregándonos un fun anthem que captura la emoción de una conexión inesperada, los chicos nos llenan de groovy vibes al ritmo de suaves melodías pop. After listening to this bop and the quirky references, we’re immediately manifesting another collab de estos dos!

Tito Double P — Por Sus Besos

Lo que no nos atrevemos a contar, Tito Double P se encarga de vocalizar y lo hace en grande con su nuevo tema: “Por Sus Besos”. En esta canción, Tito Double P habla acerca del aftermath de las consecuencias de un desamor y todo lo que conlleva, desde unanswered calls hasta noches reminiscing lo que solía ser. En este tema vemos a un Tito melódico y emocionalmente desquiciado demostrando una vez más que no teme sentirlo todo porque hay valentía en la vulnerabilidad.

Juan Gabriel — Nunca Había Amado Así

Luego de anunciar su upcoming posthumous album, “Eterno”, que tendremos a nuestro alcance el próximo 5 de septiembre — Juan Gabriel nos entrega una confesión íntima que sirve tanto como una declaración de amor y terapia musical a su vez en “Nunca Había Amado Así”. Este sencillo ilustra la vulnerabilidad masculina en su máximo esplendor y cuenta con la producción del maestro Guillermo Hernández Galicia. Con sólo escuchar el intro, we’re in our feels!

Lomiiel — Blesss (Álbum)

¿Qué lo qué? Puro flow y talento es lo que nos trae Lomiiel, debutando con su primer álbum “Bless” y elevando la bandera dominicana de la mejor manera éxito tras éxito. En este proyecto discográfico, Lomiiel incluye colaboraciones de alto calibre, como su anticipado tema con El Alfa donde cumple su full-circle moment con un ídolo. Con una propuesta refrescante y ritmos that will blow your mind, con este disco Lomiiel solo afirma su merecido ascenso con más de 10 temas en este lanzamiento.

Sofía Castro — Emociones

En esta ocasión, la artista revelación del pop latino, Sofía Castro nos comparte su trabajo más íntimo hasta la fecha. Opening her heart up con este tema titulado “Emociones”, la joven artista logra entregarnos más allá de una heartbreak song: nos entrega un viaje introspectivo. Dándole voz a una vulnerabilidad que te reta a sentirlo todo, esta canción es el himno perfecto para hablar de esas batallas internas que we rarely dare to speak about. ¡Directo al corazón!

Beto Cuevas, Luz Gaggi — El Duelo

¡Sudamérica en la casa! Uniendo sus poderes musicales en una canción llena de alternative vibes, Beto Cuevas y la artista argentina Luz Gaggi nos entregan una nueva rendición de “El Duelo". Lo más icónico de este junte es que esta es una de las canciones más icónicas de La Ley. El toque magnético de la voz de Luz draws you in, que con el talento sin igual de Beto, surge un collab de ensueño.

Jensen, Mila Egred — Bilirrubina

Bachata but make it tropical: this is exactly what Jensen y Mila Egred nos entregan con su más reciente sencillo, “Bilirrubina". Este tema, construido sobre sedosos matices de bachata, tells the story of two people que juraban que su vínculo duraría solo por una noche pero llegó el “what if” a atormentarles la vida. Recorriendo adrenalina y pasión en cada nota, Jensen y Mila se centran en narrarnos lo que consiste vivir entre el recuerdo y la nostalgia. ¡Imperdible!

Bodine — Pastillas De Colores

Bodine never fails to surprise us! Presentándonos en esta ocasión una suave canción electro-pop titulada “Pastillas De Colores”, Bodine hits home with this one y habla acerca de la añoranza de alguien after you gave it your all for that person. En el video musical vemos a una Bodine empoderada, reflejando los altibajos emocionales de la canción y reflejando cada etapa de su temática con los visuales. Con este tema, Bodine demuestra lo mejor de la dualidad entre el dolor y el placer.

PUBLICIDAD

Fer Ariza, Nacho — Love Pa’ Ti No Hay

En este viernes musical la estrella emergente colombiana Fer Ariza, une fuerzas con el creador de éxitos venezolano Nacho lanzando "Love Pa' Ti No Hay". En esta collab, presenciamos una apasionada mezcla de merengue urbano ready para encender todas las pistas de baile de manera global. Lo más lindo del tema aparte de su ritmo es que comparte un mensaje audaz de amor propio, impulsándote a soltar lo que no aporta a tu vida y ofreciendo un sonido fresco a su vez. ¡Grande, muchachos!

Goyo — Pantera (Álbum)

Agárrense porque lo que nos trae Goyo, is nothing less than a conceptual work of art. Presentándonos su nuevo álbum “Pantera”, Goyo nos entrega algo más allá que un proyecto discográfico, pues es su manifiesto sonoro de Goyo como mujer afrolatina y artista global. Este disco fue grabado entre Miami y Londres y cuenta con 14 temas donde se fusionan desde beats urbanos hasta melodías afrocaribeñas. ¡Un proyecto imperdible y lleno de mucho sabor y cultura!

Adri Torrón — Monotonía

¡República Dominicana en la casa! Exudiendo evolución y autenticidad artística a través de cada creación, el día de hoy Adri Torrón nos presenta "Monotonía", un tema que highlights el rollercoaster de emociones que se viven en las relaciones. Con sólo escuchar el intro, Adri te envolverá en una atmósfera nostálgica y profundamente humana donde con su letra, también te llegará al corazón. Slaying one song at a time, Adri!

Guaynaa. -Chica Ideal (Salsa version)

PUBLICIDAD

Guaynaa lanza una reinterpretación vibrante de uno de sus temas más icónicos, transformado ahora en una celebración de la música tropical y las raíces latinas. Producida por Guss Music Baby (Gustavo Alberto) y con arreglos de Lucho Arroyo y el propio Guss, la versión salsa de “Chica Ideal” fusiona la energía urbana característica de Guaynaa con la elegancia y riqueza rítmica del género salsero.