Uforia New Music Picks: Karol G, J Balvin, Belinda, Xavi, Los Esquivel y más

Belinda, Xavi — “Mírame Feliz”

Llevando en alto la bandera mexicana y su impacto a otros niveles, get ready for more porque en este release se unen los titanes para presentarnos “Mírame Feliz” — el nuevo release de Belinda y Xavi. Esta colaboración fusiona el concepto del desamor y sanación, resaltando la indudable química musical entre ambos artistas. Este tema fue grabado en Los Ángeles y nos ofrece the best of both worlds: el complemento perfecto de la voz melódica de Belinda con el estilo inconfundible de Xavi al igual que incluye unas clever references de la película Scarface. Con esta canción, ambos artistas prove once again que su versatilidad no tiene límites.

Ryan Castro — “Ojalá”

Awoo! En esta ocasión, El Cantante del Ghetto nos trae un trae afrobeat urbano donde revela su lado más vulnerable y nos lleva a un lugar que significa mucho para él: Curaçao. Caracterizado por melodías melancólicas, Ryan Castro habla sobre el vacío que deja una ruptura y la incertidumbre que combate uno con el anhelo de reencontrarse con un amor perdido en su nuevo tema: “Ojalá”. El video musical también fue grabado en Curaçao y lo mejor del tema es que nos da un sneak peek de lo que veremos en su próximo álbum, una fusión de dancehall, reggae y reggaetón inspirado en sus vivencias en Curaçao. We can’t wait!

J Balvin, Omega — KLK

¡Ahora sí que se vino el mambo! Arrancando el weekend con un track poderoso, J Balvin y Omega unen las banderas de Colombia y República Dominicana presentándonos “KLK”, un merengue delicioso que pondrá a todo tu combo a bailar wherever you listen to it. Upon first listen, nos tuvieron dando vueltas en el rayo de lo adictiva que es la melodía, ritmo y versos que caracterizan la canción. Y si estabas buscando a new dance anthem que ponga a toda tu familia a bailar este weekend de Mother’s Day, J Balvin & Omega have your back with this track! Seguimos encendidos con el ritmo, amamos.

Karol G — Milagros

Is there something La Bichota can’t do? Presentando su más reciente sencillo, Karol G nos entrega “Milagros” donde incluye versos que nos erizan la piel con su manera de llegar al alma. Con lyrics como “mucha gente queriendo tocar la cima, sin saber el frío que hace en las alturas”, esta canción rápidamente se convierte en nuestro nuevo himno del 2025 por todo lo que simboliza. Sin duda alguna, de los tracks más vulnerables de Karol G que nunca nos deja de sorprender con sus creaciones. A full-circle moment from beginning to end!

Becky G, Manuel Turizo — “Que Haces”

OMG! El dúo con el que soñábamos and never knew we needed… until they served us with it! Si se trata de hits, Becky G y Manuel Turizo lo tienen muy claro y su newest collab “Que Haces”, no se queda atrás. Como lo dice su letra, this song tiene un no sé qué que nos deja hooked a su melodía que está rooted en una fusión de merengue, pop y bachata. A different sound for sure, perfecta para el arranque de verano que ya está a la vuelta de la esquina. Becky, Manuel — no hay mejor plan de viernes que stream this song on repeat y desde ya estamos manifestando un 2025 lleno de collabs de Becky, Becky, Becky & MTZ!

Sebastián Yatra — Disco Rayado

Presentándonos su más reciente sencillo, “Disco Rayado” — Sebastián Yatra nos presenta su lado más vulnerable hasta la fecha. Manteniéndose fiel a su sonido pop, lo fusiona con tintes de rock mientras habla de un amor que le ha costado soltar, mientras la otra persona ya lo hizo. Con snippets de sus intricate thoughts en la canción y memories on repeat, este tema forma parte del mundo creativo que Yatra is intentionally building for his next studio album, "Milagro", un universo donde lo cotidiano se encuentra con lo divino. En este próximo proyecto, cada canción representará un capítulo emocional distinto, recordándonos que los momentos más cotidianos de la vida pueden parecer verdaderamente milagrosos. We can’t wait!

Los Esquivel — "Mafioso Americano"

¡El dúo mexicano strikes with creativity again! En esta ocasión, Los Esquivel nos presentan “Mafioso Americano”, un tema que consiste en una atrevida fusión de country latino con elementos regionales mexicanos, su más reciente experimento musical. ¿Lo más cool del tema? La propuesta nace de un descubrimiento que hicieron en TikTok, donde luego de encontrar el tema, contactaron a Tian Glez para colaborar and the rest is history we are presencing as we speak! El vídeo oficial de este tema brings to life el concepto inspirado en un vibe de western Cowboy con Eugenio Esquivel bailando, un reflejo de los movimientos característicos y de la presencia visual del dúo.

María Becerra, Paulo Londra — Ramen Para Dos

¡Uff! Argentina en la casa y a pasos de gigantes. En esta ocasión, Maria Becerra y Paulo Londra nos presentan the dreamiest R&B track con “Ramen Para Dos”, un collab con el que muchos soñaban desde hace mucho, donde ambas estrellas fusionan su sonido de la manera más perfecta. A medida que la canción avanza, te sentirás en viaje de regreso a los 90 con esos pop r&b ballads que tanto nos enamoraban de esa época. El video musical es un imperdible viaje conceptual con referencias de Sailor Moon donde mediante de versos crudos, María y Paulo le ponen voz al duelo moderno que se muchas veces, se basa en unanswered messages.

Miranda!, TINI — Me Gusta

Activándonos en este viernes de New Music Picks, nos contagian los astros de Argentina Miranda! y TINI que siempre la sacan del estadio con su pop inigualable y esta vez con “Me Gusta” — their newest collab. Con este tema, nos entregan un electro pop contagioso con beats pegajosos que no podrás sacar de la cabeza tras el primer play. El video musical incluye un feel futurista con características del espacio en una estética minimalista repleta de silver, blue y cool tones a través de todo el setting y vestimenta. This song will be at the top of our weekend playlist porque nos gusta, for sure!

De La Ghetto — Daylight (EP)

¡De La Geezy! En esta ocasión, De La Ghetto nos presenta su first-ever EP titulado “Daylight” donde crea una fusión innovadora de reggaetón, afrobeats, EDM y trap que reafirma su legado musical en la industria. Reinventándose a través de cada canción, cada tema ofrece una experiencia sonora envolvente y moderna donde nos transporta a la isla de De La Ghetto transmitiéndonos summer vibes and the celebration of feeling alive. Grabado en diversos lugares del mundo incluyendo Orlando, Medellín y Sevilla, este EP es una declaración de identidad, ritmo y visión de futuro and we’re so here for it.

Luis Figueroa — GRIS (Álbum)

Presentando su latest album, “GRIS” — el líder de la nueva generación de salseros contemporáneos nos entrega este proyecto musical de 6 canciones donde vemos un rango de temáticas que envuelven las relaciones casuales, infamously known as “situationships” in modern day dating. A través de 6 tonos de gris, Luis Figueroa nos plasma todo el proceso que ocurre en un vínculo donde a pesar de que existe una pasión infrenable, ninguno de los dos es capaz de dar el siguiente paso. Este álbum incluye incluye los sencillos “Más que un Beso” y “Si Llamas” junto a Christian Alicea. The future of salsa is here!

Aitana — 6 de Febrero

La dedicatoria perfecta para aquella persona que te olvidó de primero, de la mano de un unapologetic viaje sonoro: eso es lo que ofrece Aitana en “6 de Febrero”, su más reciente sencillo. Con un video electrizante y versos que llevan punchlines como “me olvidaste de primero, tú que me prometiste el mundo entero” que nos transmiten una Aitana lidiando con un luto amoroso pero muy a su estilo. El video musical, grabado en República Dominicana, is such a vibe y te envolverá en su trama con sólo los primeros visuales.

Karina Sofía — Más Alto

Trayéndonos un himno de resiliencia femenina basado en la historia real de las Voladoras de Papantla, Karina Sofía nos presenta “Más Alto” — su más reciente sencillo producido por el legendario Gustavo Santaolalla. Este tema lleva como temática la fuerza de la tierra con una espiritualidad elevada, y nos deja como resultado una canción que lleva lo ancestral written all over. Más allá de ser una canción que te llega al alma por sus componentes musicales, es una declaración de poder interior y libertad y está hecho para sanar, inspirar y resonar a través de sus versos. Sencillos como este: ¡se sienten y se disfrutan!

Kevin Aguilar – Nací Para Cantar II (Álbum)

Kevin Aguilar regresa a deleitarnos con “Nací Para Cantar II”, una producción musical de ocho temas que de inicio a fin le rinden homenaje a la música regional mexicana con una sensibilidad renovada y una interpretación única de parte de él. Este álbum fue grabado y producido por Fabián Rincón y mezcla instrumentación tradicional, con arreglos modernos que permiten a través de cada canción. En esta colección musical, no solo es evidente una celebración de los clásicos, sino también una carta de amor a la música que lo formó. ¡Talento desde la cuna!

KEY-KEY — “Un Trip”

Desde el +504, KEY-KEY regresa a darnos otro temazo con sabor a caribe en "Un Trip", un afrobeat que te transporta a las playas más paradisíacas a tu alcance con solo the first strokes of the song. Conteniendo versos como "con la mente llamándote, deseándote bebe, el corazón te entregue / me la paso imaginándote, ilusionándome bebe, dime tú qué vamos a hacer", querrás embarcar en un roadtrip con tus amigos, teniendo de compañía la cálida voz de KEY - KEY que garantiza un verano lleno de hits desde ya.

RAFA — Mamá Qué Hiciste

Just in time for Mother’s Day, Rafa nos presenta "MAMÁ QUÉ HICISTE", su nuevo tema que contiene una fusión de nostalgia con vibrantes melodías latinas y el componente emocional de la música alternativa. A través de la combinación de la voz de Rafa y los ritmos de la canción, tenemos como resultado una canción que huele a desayuno en una cocina bulliciosa wrapped in a mother’s love from beginning to end. ¡La canción perfecta para rendirle tributo a la mujer más importante de nuestras vidas!

Paloma Mami — HAKiA

Power moves, only! En esta ocasión, la estrella chilena Paloma Mami lanza su muy esperado sencillo “HAKiA” que se basa en un infeccioso reggaeton industrial inspirado en la estética de la cultura pop japonesa. Serving us pure girl power in each of her musical productions, este sencillo en particular adelanta lo que veremos como parte de su esencia en su próximo álbum: “Códigos de Muñeca” que hablará del empoderamiento femenino, exponiendo una a una las cualidades que hacen a una mujer poderosa. ¡Ansiosos por recibir este musical masterpiece desde ya, Paloma Mami!

CLARENT — “OH WOW”

Una canción que está en otro level — desde Puerto Rico, prepárate para gritar: OH WOW. El nuevo tema de CLARENT está aquí y no hay vuelta atrás. Con una mezcla de reggaeton y electrónica moderna, presentándonos “OH WOW”, CLARENT nos trae está canción que lo tiene todo: es atrevida, pegajosa y lista para sonar en todas las bocinas. ¡Apunta el nombre porque CLARENT está a punto de explotar y te lo por seguro que viene a revolucionar el género urbano! Oh Wow... we’re already addicted!

Ela Taubert - Preguntas a las 11:11

Basado en la emoción honesta y la narración personal, el álbum se desarrolla como un diario de medianoche, donde cada tema captura un momento de incertidumbre, nostalgia o auto-autodescubrimiento. Inspirada en el acto simbólico de pedir deseos a las 11:11 - una tradición de su infancia en Colombia -, ELA construye una narrativa que se siente a la vez íntima y universal.

Mejor Que Tú - Jay Wheeler

Con un álbum que refleja un viaje de renacimiento, transformación y crecimiento a lo largo de un año, Jay Wheeler estrena hoy un emotivo homenaje a una de las mujeres más importantes de su vida: su madre. Un tema oculto en su octavo álbum GIRASOLES, titulado provisionalmente como “Track Loading”, ha sido reemplazado por “Mejor Que Tú”, una canción que honra la dedicación, guía y perseverancia de la mujer que lo inspiró a convertirse en el hombre que es hoy.