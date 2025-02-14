Uforia New Music Picks: Boza, Greeicy, Ha*Ash, Thalía, Ozuna, Kapo, DannyLux y más

Todavía - Boza, Greeicy

Tras el impacto global de “Orión”, Boza regresa con una propuesta musical que reafirma su identidad artística y su visión innovadora dentro de la música latina. El artista panameño presenta “Todavía”, una colaboración con Greeicy que fusiona el afrobeat con un sonido fresco y envolvente, donde encapsula su esencia con un ritmo hipnótico y una producción que resalta la sinergia única entre ambos artistas.

Amiga Date Cuenta - Ha-Ash, Thalía

El dúo más querido del pop latino, Ha-Ash, une fuerzas con Thalia, un ícono de la música y la cultura pop, para presentar “Amiga Date Cuenta”, un poderoso himno de empoderamiento femenino que celebra la complicidad entre amigas, el amor propio y la valentía para dejar atrás lo que no suma. La canción es una invitación a decir las cosas de frente, con valor y buscar el apoyo de las amistades sinceras frente a un desengaño y un mal amor.

Guerra Perdida - Andy Rivera, Maisak

Los talentosos cantantes Andy Rivera y Maisak se unen en una colaboración explosiva con "Guerra Perdida", el más reciente lanzamiento de Andy Rivera bajo el respaldo del prestigioso sello Rimas Music. Esta canción de desamor, ideal para llegar al corazón de quienes tienen sentimientos encontrados en esta fecha tan especial de San Valentín, combina un ritmo fresco y contagioso que promete convertirse en el soundtrack ideal para cantar y bailar en cualquier fiesta. Con un sonido auténtico que fusiona lo mejor del reggaetón y la música urbana, "Guerra Perdida" captura la intensidad de una relación que dejó huella, pero que sigue presente en la memoria.

Más Que Tú - Ozuna, Kapo

Ozuna regresa con fuerza con el estreno de su tema "Más que tú", un sencillo que reafirma su compromiso con continuar evolucionando e integrando en su música sus raíces afro caribeñas. En esta ocasión, une su talento con el artista colombiano Kapo, una de las nuevas estrellas musicales de Colombia, para lograr una fusión especial que celebra la diversidad rítmica del Caribe y America Latina, complementada por una letra que habla de una conexión intensa y genuina.

Ya No Estas - DannyLux

DannyLux, lanza su nuevo sencillo ‘Ya No Estás’. Producida por Danny, la canción incorpora su emblemático sonido de sierreño triste con su voz suave, e inspirada por el clásico de jazz, “Misty” de Erroll Garner. Con una letra llena de melancolía, Su nuevo tema retrata ese momento de lucha interna entre la tristeza y la necesidad de seguir adelante tras la partida de alguien especial.

¿Es en serio? - Ela Taubert

Justo a tiempo para comprobar la Teoría de Febrero, la it girl del pop latino, Ela Taubert, lanza su primer tema del 2025, “¿Es En Serio?”. A través de una rica narrativa que combina vulnerabilidad y sarcasmo, Ela construye una balada sobre el amor, la confianza, el valor propio y las promesas vacías por parte de una pareja. La cantautora se inspiró en la “Teoría de Febrero” para el universo narrativo que creó en este sencillo.

Si Tú No Vuelves - Majo Aguilar

La estrella emergente de la música mexicana Majo Aguilar le da nueva vida al clásico del legendario Miguel Bosé "Si Tú No Vuelves", infundiendo su revolucionario sonido de Mariachi Tumbado. "Si Tú No Vuelves" es una balada conmovedora sobre el profundo vacío y anhelo que conlleva la pérdida del amor, que describe un mundo que se siente desolado y sin vida. La sentida versión aparecerá en su tan esperado álbum, Mariachi Tumbado, que se lanzará en mayo.

Only Enamorados - Marca MP

Only Enamorados es un disco pensado para el día de San Valentín, el álbum se compone de algunos covers y tres canciones inéditas, compilando una selección de canciones que capturan la esencia del romance, con letras que van desde la pasión intensa hasta el desamor, todo con el inconfundible estilo de la banda en una selección de 20 canciones que capturan la esencia del romance en todas sus facetas, desde la pasión intensa hasta el desamor. El focus track es "Princesa".

Examen De Tristeza - Pepe Aguilar

El icónico cantante, compositor y productor Pepe Aguilar regresa con una emotiva balada titulada "Examen De Tristeza", un tema que llega justo a tiempo para San Valentín y que promete tocar los corazones de sus seguidores con su profunda letra y sentimiento. Como bien lo expresa Pepe Aguilar: "No importa tanto que tu corazón sienta tristeza. Lo importante es que no deje de sentir". Con este mensaje, el artista invita a sus seguidores a reconocer y abrazar sus emociones, incluso aquellas que duelen.

Por Esos Ojos - Fuerza Régida

Después de un 2024 en el que exploraron ritmos diferentes, Fuerza Regida regresa con la música mexicana que tanto anhelaban sus fans. "Por Esos Ojos" narra la historia de pobreza a riqueza, explorando el vacío oculto que a menudo acompaña a la fama. Impulsado por las melodías características de guitarra y bajo que suelen ser presentes en la música de Fuerza Regida, este corrido nos trae temas de amor, ambición y sacrificio, a la vez que transmite una devoción inquebrantable y un profundo deseo de proteger a un ser querido.

Ahí Estabas Tú - Carín León (Video Oficial)

Carín León, presenta el videoclip oficial de su éxito “Ahí Estabas Tú”, tema parte de su más reciente disco Palabra de To’s. Es una balada que se convierte en una declaración de amor, celebrando el encuentro fortuito con esa persona que fue un salvavidas emocional. Rodado en Hermosillo, Sonora, el videoclip fue dirigido por Carolina Veldi y sigue a una pareja disfrutando de su historia de amor en algunos de los lugares más emblemáticos de la región, realzando al mismo tiempo la belleza de la tierra natal del artista.

Full Time - Marc Seguí, Rawayana

El mallorquín que no deja de reinventarse se une a la banda venezolana, reconocida por redefinir los límites de lo posible en el panorama musical, en una colaboración que fusiona de manera magistral la impronta única de Marc con la esencia caribeña y tropical de Rawayana. “FULL TIME” es un tema que entrelaza matices del pop alternativo, destellos de funk y ritmos latinos fusionados con house, sin perder la identidad personal del mallorquín.

Ysilandia - Gale

Gale presenta un nuevo sencillo lleno de energía e introspección, “YSILANDIA”; una canción que descompone el caos de pensar demasiado, el amor y la duda personal. La canción, que cuenta con la colaboración del artista puertorriqueño ROBI, es una conversación íntima con la mente, llena de “qué pasaría si”, inseguridades y posibilidades ansiosas. Con “YSILANDIA,” invita a los oyentes a explorar el paisaje impredecible de una mente llena de dudas, un lugar lleno de vacilación, anhelos y la constante pregunta: ¿y si?

Accidente - Elsa y Elmar, Jesse & Joy

Elsa y Elmar, la cantautora y productora colombiana, une a dos generaciones del pop con su nuevo sencillo “Accidente” junto al dúo mexicano Jesse & Joy. El vídeo musical, dirigido por Pablo Resoalbe, captura una actuación cargada de emociones en un ambiente de estudio íntimo. Mostrando a Elsa, Jesse & Joy cantando sobre el abrupto final de una relación, reflexionando sobre los recuerdos mientras recuerdan los momentos amorosos. Sus voces se combinan bellamente, mostrando su química natural y dando vida a las letras vulnerables.

Margarita - Corina Smith

Corina Smith celebra la felicidad de vivir la conquista amorosa en su nuevo sencillo, “Margarita”. La canción presume su talento indiscutible para contar sentimientos y transportar con facilidad a un mundo de emociones. El sencillo toma como escenario la Isla de Margarita, de su natal Venezuela, para recordar la chispa que surgió con esa persona especial y cómo la vida los sorprende con la ilusión de un amor inesperado.

Una Como Tú - Jay Wheeler

"Una Como Tú" es un tema profundamente emotivo que refleja el desamor desde una perspectiva intensa y sincera. Además,explora el anhelo de estar al lado de esa persona que ilumina tu vida en los momentos más oscuros. Con esta canción, Jay Wheeler reafirma su capacidad para transmitir emociones a través de la música, conectando con el público a través del ritmo, la letra y su conmovedora voz.

