Uforia New Music Picks: Belinda, Kenia OS, Carín León, Gabito Ballesteros, Christian Nodal y más

Jackpot - Belinda, Kenia OS

PUBLICIDAD

¡GRL PWR en su máxima expresión! Belinda y Kenia OS nos sumergen en su pink world y esta vez, presentándonos “Jackpot” elevando la bandera mexicana con su visión en esta colaboración. El video musical es de otro mundo, envueltas en flashing lights in a pink-dominated spaceship in outer space bailando y mingling con alienígenas. La melodía se define como un upbeat tempo constante con influencias de música electrónica, transformándolo en un electropop muy girly. Así como la referencia constante de los besos en repeat, de esta misma manera tendremos este fire beat on repeat en nuestras playlists del fin de semana.

Ese Vato No Te Queda - Carin León, Gabito Ballesteros

¡Se unieron los poderes! En una colaboración que eleva el poder de la música a otros niveles, los sonorenses Carin León y Gabito Ballesteros hacen historia con su primera colaboración en “Ese Vato No Te Queda”, explorando un nuevo territorio musical. Upon first listen, we were obsessed with the song from start to finish because of its musical composition. Siendo dos estrellas que marcan el panorama musical del Regional Mexicano, nos encantó ver la versatilidad de sus voces incursionando en otro género que se acerca más al pop. El video musical muestra la química musical entre ambos artistas y su dirección estuvo a cargo de Jessy Terrero en la vibrante ciudad de New York. We’ll have this on repeat, all weekend long for sure.

La Loca - Karina Sofia, Sofia Reyes

Marcando su tercer lanzamiento en el 2024, Karina Sofía une fuerzas con Sofía Reyes en “La Loca”, su más reciente colaboración. En este tema, ambas artistas narran cómo la acción de amar de manera desenfrenada o en otras palabras, ser tildadas de intensas en realidad es una virtud. Con un instrumental muy particular que te transporta a décadas pasadas, el tema fusiona la voz vibrante de Karina Sofía con el talento de Sofía y juntas narran la historia de una mujer que abraza su locura por amor, que le ve el miedo a los ojos. El video musical dirigido por Armando Vernet is something you CAN’T miss porque te hará sentir como si estuvieses viendo una película de Tim Burton, llevándose a cabo en un cementerio. ¡Arte cinematográfico y musical, without a doubt!

Otro Huevón - Elena Rose

Así como ha estado arrasando la escena musical hit by hit in this 2024, la cantautora venezolana Elena Rose nos presenta “Otro Huevón”, un tema que se caracteriza por su honestidad y versos llenos de metáforas que reflejan the dating scene in modern times. Como parte de su letra, Elena incluye “no se si reírme o si llorar”, a feeling we’ve all experienced before cuando nos dejan como el clown emoji. Al final de la canción, Elena incluye un repertorio muy playful de cómo sus amigos describen a la persona que describe en la canción a través de sus distintas nacionalidades. ¡A mastermind as always, Ms. Elena!

La Bachatita - Christian Nodal

Una bachatita nunca cae mal, especialmente cuando se trata de una de Nodal. En esta ocasión, Nodal nos sorprende incursionando en un género distinto agregándole su propio sello con su voz multifacética and making “La Bachatita” better than ever. En el video musical de este tema, Nodal narra una historia de amor por medio de escenas de color sepia que se entrelazan entre copas de vino, un bailecito y un amor no correspondido que termina en el mismo lugar donde inicia. Con frases como “Hacer que no ha pasado nada no se va a poder, cuando pasa de todo cada que te vuelvo a ver” la canción promete llegarte al corazón y alentándote a ir detrás de ese corazón que tienes en la mira.

Toy Perdío – Sech

Talking about an ICONIC comeback, no están listos para lo que trae el artista nominado al Latin Grammy, Sech, under his musical wing this weekend. Presentando su más reciente sencillo “Toy Perdío”, Sech marca un antes y un después en su carrera siendo esta producción su primera bajo el sello discográfico, Rimas Entertainment. Con esta liberadora canción que lleva una fusión perfecta de reggaetón, R&B y dancehall, el cantautor panameño nos da un pequeño adelanto de su esperado álbum, "Tranki, Todo Pasa", que estará disponible al público el próximo 29 de noviembre. How many OG Sech fans excited in the Uforia house tonight?!

Si, Ajá – Chencho Corleone, Bryant Myers

Uniéndose en un temazo con abundante juego de palabras, Chencho Corleone y Bryant Myers traen la mezcla perfecta en “Si, Ajá”, su más reciente colaboración. En este tema, ambos exploran el mundo musical de cada uno fusionando su signature sound and meeting at just the right spot. El video musical trae la canción a la vida, añadiéndole energía que emite el tempo de la canción a través de sus coloridos fondos, fish-eye lenses y efectos especiales all throughout. Esta canción se une a la lista de éxitos del nuevo álbum de Chencho Corleone, que lleva como título “Solo” y ha permitido que conozcamos el mundo musical de Chencho con más profundidad.

Calavera - Carlos Rivera

¡Que viva México! Rindiendo tributo al aclamado Día de los Muertos en México, una de las tradiciones mexicanas más importantes y que en tributo, el cantautor Carlos Rivera presenta su sencillo “Calavera”, su más reciente creación. Este tema incorpora sonidos prehispánicos y elementos tradicionales del huapango, que nacen de una sesión musical con el compositor de cine Alfonso G. Aguilar. Con esta canción, Carlos quería lograr encapsular de una manera poética como la crudeza y belleza de la muerte van mano a mano y a su vez, yendo más allá de la sátira. El video musical fue grabado en diferentes ubicaciones en el Estado de México y dirigido por Yerick Johnsson. How precious!

Esto Se Jodió - Pedro Capó

If you needed a better outlook on the concept of letting go, Pedro Capó has your back in this #NewMusicPicks Friday. El cantante y compositor puertorriqueño presenta su latest single, “Esto Se Jodió” donde predomina su signature pop sound con un twist de influencias del 90s pop a la vez. Con letras como, “No lo esperé, pero tocaba” este tema explora el descontento y la frustración ante situaciones que ya no tienen solución. La canción invita con energía rebelde y de la manera más ligera, la importancia de aceptar aquello que ya no está en nuestro control y que por esta razón debemos soltarlo de nuestra mente.

Todos Los Días Todo El Día - Latin Mafia (ÁLBUM)

Celebrando su primer álbum bajo el sello de Rimas Music, Latin Mafia abre las puertas de su corazón con su álbum debut “Todos Los Días Todo El Día”. Esta producción está arraigada en un reflejo de sus vivencias de los integrantes, un testimonio de su viaje personal y una celebración de la autenticidad que los define como grupo. A raíz de 11 canciones, Latin Mafia se da a conocer con una carta abierta al público que captura su esencia y la constante evolución de las emociones que vive repetidamente el ser humano a diario. De inicio a fin, se captura la esencia artística del proyecto de Latin Mafia con una narrativa que fluye sin interrupciones, we are obsessed!

Ruido, El Silencio y Yo – Alex Ponce (ÁLBUM)

Presentando su nuevo álbum, el cantautor ecuatoriano Alex Ponce nos sumerge en un viaje sentimental de 15 canciones que cuenta con colaboraciones de Lasso, Marcelo Rubio, Sebastián Llosa, entre otros. Teniendo como inspiración principal la reflexión de experiencias vividas a lo largo de su camino, Alex Ponce coloca como focus track de su proyecto “La Sin Sentimientos”. Esta canción lleva como parte de esencia y composición un electro-funk con un ritmo muy contagioso en colaboración con BLANKO que narra como aquella persona — la cual pensaban que era la ideal — resulta ser la equivocada. Catch us cross dancing to this jam at our next party!

Alguien Que Me Presuma - Mari La Carajita

Our girl does it again! La cantautora y productora venezolana Mari La Carajita presenta su más reciente sencillo titulado “Alguien Que Me Presuma”, una canción que destaca con melodías cautivadoras a través de la fusión del pop y el hip-hop. La temática de esta producción está basada en la introspección del deseo de querer encontrar a esa persona que esté orgullosa de compartir su vida contigo. El video musical fue grabado bajo la estética de Miami y Mari La Carajita nos hace un recorrido en un coche clásico por los lugares más populares de la ciudad bajo un efecto vintage y de gleamy lights.

Kustom - Lit Killah (ÁLBUM)

¡Lit Killah en su elemento! En esta ocasión, el multifacético cantante argentino Lit Killah nos presenta su más reciente obra musical “KUSTOM”, un álbum compuesto por 13 pistas que nos sumerge a un mundo musical diferente en cada canción. Como parte de este polifacético proyecto, una de las canciones más especiales es “MALA SUERTE” que comparte con Tuli, artista argentina y pareja de Lit Killah donde intercambian versos sensuales al estilo R&B futuristas en esta canción. Sorprendiéndonos con otra colaboración tenemos “DAMN GIRL” en conjunto con su amiga y colega Emilia, que con este afrobeat, dejan muy claro su habilidad de arrasar con cada género al que incursiona.

Titerita - Bodine

Con flow de gata gangster, Bodine strikes us this Friday con “Titerita”, una propuesta conceptual que empuja los límites de la música latina con su sonido. El tema que coloca a Bodine under a perreo queen spotlight, anuncia oficialmente con el video que ha entrado a su reggaetón era. En esta canción, Bodine le da no sólo tributo a su Isla Puerto Rico, a través de su vestimenta en el video, sino que también le rinde tributo a Ivy Queen por medio de un shoutout. La visión del video, dirigido por Joaquín Castillo era transmitir nostalgia de los tiempos dorados de videos musicales y con su estilismo envuelta en cintas amarillas, se logró ese objetivo.

Blanco y Negro - Santa Fe Klan (ÁLBUM)

La cara del rap de México, Santa Fe Klan, nos provee un poderoso LP de 26 canciones que con cada track, nos hace recorrer intensas realidades de la vida a las cual fue expuesto. El cantautor mexicano incluye colaboraciones desde Peso Pluma, Duki, Gera Mx, Alemán hasta Tornillo para hacer de su LP, una experiencia sonora sin igual. El LP inicia con “SANGRE X SANGRE” encapsulando en 4:03 minutos lo que es la cruda vida callejera de verdad. En esta creación, Santa Fe se abre con sus fanáticos de la manera más vulnerable ya que incluye referencias de su crianza en temas como “DESDE MORRO” y en “PADRE NUESTRO” vemos cómo a pesar de los desafíos y la incertidumbre, siempre mantiene la fe intacta pidiendo por protección en los momentos más oscuros.

Cowboy Rockstar - Estevie

Con un sonido muy ethereal y una melodiosa voz que soothes your mind as soon as you listen to it, Estevie nos presenta “Cowboy Rockstar” su más reciente sencillo. La estrella de la música mexicana en ascenso sorprende con su talento en este tema y abundantes metáforas ya que comparte a través de su letra una balada emotiva y desgarradora basada en perder a la persona que tanto amaste. Aparte de perder a la persona en la canción, lo más doloroso del tema es no reconocerla más por distintos factores que no están bajo tu control y presenciar a alguien que amaste convertirse en un extraño ante tus ojos. Con letras como “él va caminando solo, no tiene nada en su corazón, mundo lo consumió, la fama lo dañó” Estevie plantea sucesos que se han llevado a cabo en la sociedad actual y que se consideran como tabú si se habla de ellos.

Y Que Tal Si Te Escapas Del Cielo - Yahritza y Su Esencia

Octubre ha traído pérdidas inesperadas en el mundo del entretenimiento y si te encuentras en tus feels por la celebración que se acerca de Día de los Muertos, Yahritza y Su Esencia nos traen "Y QUE TAL SI TE ESCAPAS DEL CIELO” to cope with the grief. En esta belleza de himno, Yahritza y Su Esencia le rinden un tributo a un pequeño primo de los hermanos Martinez quien falleció y lo siguen manteniendo intacto en su corazón. En el video musical, los integrantes cantan bajo la luna llena vestidos de blanco y con una letra tan desgarradora como “escapate del cielo, abrázame otra vez, quiero saber si me escuchas o si me puedes ver” something you will only relate to deep in your heart if you’ve lost someone who means everything to you.

Diamantes VVS1 - Chiquis (ÁLBUM)

When it comes to Queen Chiquis, when she promises to deliver — SHE DELIVERS. En esta ocasión, la superestrella de la música mexicana nos presenta su álbum “Diamantes VVS1” cuyas siglas representan la perfección, pureza, claridad y brillo del mismo que es lo que emite la esencia del álbum. Por medio de 18 tracks, de las cuales 4 canciones son inéditas e incluso encontramos un cover de Chiquis hacia la canción "Volveré Junto a Ti" de Laura Pausini. Como focus track, la Abeja Reina utiliza “Amor Propio” donde nos inculca de donde debe de nacer todo en esta vida: desde el amor propio, combinándolo musicalmente con un sonido moderno de la banda acompañado del dinamismo de tempos. A true masterpiece Chiquis!

Pendejo - La Guru

La artista colombiana multifacética on the rise, La Guru, regresa con toda la fuerza a presentarnos otro tema poderoso titulado “PENDEJO”, un himno that reclaims your power after being through a season of disrespect and you put yourself on that pedestal you placed another person in. Con esta canción, La Guru parte de sus propias experiencias atravesando emociones como la rabia, soledad, depresión y más que nada la traición. Sin embargo, su meta y visión principal que la acompaña con su voz dinámica es la intención de abrazar el dolor y darte cuenta de tu valor, prometiéndote que del lugar tóxico de donde saliste nunca volverás a regresar.

Todo y Nada - Joaquina

Si te defines como un go-getter, posiblemente entiendes que en esta vida o vas por “TODO O NADA” porque no existen grey areas para ti. This is exactly what Joaquina conveys in her latest single, que se caracteriza como una canción que tiene como temática tener a una persona en tu vida la cual darías todo por ella, pero aunque lo intenten y aunque se amen, la vida no los quiere juntos. La canción refleja the modern dating times con los situationships que se caracterizan como vínculos sin títulos ni formalidad, que lo refleja con su letra “de pasar un par de días en secreto prometernos nada serio al final”. Deep in our feels, Joaquina!



Otros recomendados:

PUBLICIDAD