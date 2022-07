Uforia #NewMusicPicks: ¡Tini, Mike Bahía, Carin Leon, Domino Saints, Seventeen inician julio con música nueva!

Started from the bottom and now he is here! Con tan solo 20 años, el argentino Tiago PZK, ya está conquistando al mundo y su nuevo sencillo “Casa De Chapa”, es un claro ejemplo de esto. Dando el primer anticipo de su upcoming álbum “Portales”, este tema es un recorrido desde sus inicios en el barrio hasta todo lo que ha logrado hoy día. En su music video nos da un vistazo backstage de lo que ha vivido últimamente en sus exitosos shows alrededor del mundo.