Saúl Villareal, el joven de 19 años, que planea conquistar al mundo entero
Conoce a Saúl Villareal, el joven cantante está listo para demostrar su talento a través de su música.
Saúl es un artista de tan solo 19 años de Austin, Texas y de padres Mexicanos quien cuya pasión por la música comenzó desde muy niño. En esta entrevista el cantante nos habla de sus comienzos y de cómo decidió cantar el género de “Sad Sierreño.” También nos cuenta cómo fué el proceso creativo de su primer EP “Ilusión” y sus próximas colaboraciones y proyectos en este año.
Tienes tan solo 19 años, cuéntanos ¿de dónde nace tu pasión por la música?
La pasión por la música comenzó desde que era pequeño. Siempre me han fascinado los micrófonos y el sonido de las guitarras. Desde el momento en que levanté mi primera guitarra, nunca la solté. Poco a poco fui aprendiendo a producir y componer mi propia música. La música me ayuda a escapar de la realidad de una manera.
¿Por qué decidiste el género Sad Sierreño? ¿Cómo le describirías tu música a una persona que nunca te ha escuchado?
Decidí elegir el género Sad Sierreño porque creo que es un estilo en el que se puede expresar mucha emoción. Quiero que la persona que escuche mi música sienta la emoción que deseo transmitir. Considero que mi música se describiría como nostálgica, sentimental y muy personal.
Eres de Austin TX pero tus padres son mexicanos, ¿cómo crees que ambas culturas han influenciado tu música?
Creo que ambas culturas me han impactado mucho porque crecí escuchando música en ambos idiomas. Me gustan mucho los corridos y artistas como Natanael Cano, Junior H y Eslabón Armado. También disfruto de artistas en inglés como Joji, XXXTentacion y Kanye West. Siempre fui muy versátil con lo que escuchaba, y creo que eso me ayudó a encontrar mi sonido en el Sad Sierreño.
Cuéntanos de tu primer EP titulado “Ilusión”, ¿cómo fue el proceso creativo?
"Ilusión" es un disco muy sentimental y especial para mí. Es un álbum lleno de dolor que habla sobre las diferentes etapas y situaciones que enfrentas cuando te han roto el corazón. Por ejemplo, la canción "Qué Mala" trata de una persona que busca desahogarse con la mujer que le rompió el corazón. Por otro lado, "Dime" habla de alguien que quiere saber por qué le hicieron daño. A través de mi música, intento capturar y describir las diversas emociones que uno puede sentir cuando ha sufrido una ruptura amorosa.
¿Qué opinas de todo el éxito que tuvo este EP? ¿Te lo esperabas?
Me da mucho gusto que el EP haya gustado al público. Honestamente, trabajé muy duro en la producción y grabación para que quedara lo mejor posible para mis fans. No esperaba llegar a las listas de éxitos con mi primer EP, y me motiva mucho a luchar por alcanzar el puesto #1 en el futuro.
¿Qué más podemos esperar de ti este 2024?
En 2024 pueden esperar más canciones y colaboraciones con otros artistas. También diferentes estilos y mayor versatilidad en mi música. Tengo muchos proyectos en los que he estado trabajando y que estoy ansioso de compartir con ustedes.