Rosalía comparte el proceso creativo de LUX y marca el comienzo de una nueva era

“ Este álbum tiene un sonido completamente distinto al de cualquiera de mis proyectos anteriores”, confesó Rosalía en entrevista con Billboard. Y tiene toda la razón: LUX es una obra que desafía toda etiqueta de la música actual, construida a partir de orquestas, lenguas antiguas y una sensibilidad moderna que sólo ella podía y logró transformar en arte.

Un viaje que nació desde la espiritualidad

Para Rosalía, LUX no comenzó con una melodía, sino con una pregunta interior. “ El álbum está muy inspirado en el mundo del misticismo y la espiritualidad. Desde niña, siempre he tenido una relación muy personal con la espiritualidad. Esa es la semilla de este proyecto”, explicó.

Durante tres años, la cantante trabajó en silencio, construyendo sonido que estuviera entre lo terrenal y lo divino. En tres años pasan muchas cosas por la vida de una persona, y en la de Rosalía no fue la excepción: la ruptura de su compromiso con Rauw Alejandro, su debut como actriz, cambios en su equipo artístico, y sin contar de las cosas que no nos enteramos, que al final se refleja en cada nota de este nuevo álbum de 18 canciones.

“ Siempre he querido entender otros idiomas, aprender otra música, aprender de los demás lo que desconozco”, dice Rosalía. Esa curiosidad la llevó a cantar en 13 idiomas, buscando que cada palabra tuviera su propio pulso emocional.

Orquesta, poesía y rebeldía

Acompañada por la Orquesta Sinfónica de Londres y colaboradores como Björk, Yves Tumor y Ryan Tedder, Rosalía convierte la orquesta en un instrumento de libertad. “ Fue un reto para mí realizar un proyecto más orquestal y aprender a usar una orquesta, comprender todos los instrumentos, todas las posibilidades, y estudiar de grandes compositores de la historia”, contó a Billboard.

Cada canción de LUX tiene una arquitectura diferente, una mezcla entre ópera y pop que demuestra que la innovación no choca con la emoción. “ Me tomó mucho tiempo escribir, pulir y enviar las letras a alguien que me ayudara con la traducción… Fue un gran reto, pero valió la pena. Siento que cada palabra en este álbum la conseguí con esfuerzo, la deseé con todas mis fuerzas, la esperé y finalmente llegó.”

Todo es música, más allá de los géneros

LUX es una declaración de amor a la música misma. Rosalía rompe las fronteras entre lo culto y lo popular con una filosofía que refleja su esencia: “ Creo que para disfrutar plenamente de la música, hay que tener una forma tolerante y abierta de entenderla… porque la música es tanto el ‘4’33” de John Cage como los pájaros en los árboles para los Kaluli de Nueva Guinea, tanto las fugas de Bach como las canciones de Chencho Corleone. Todo es música.”

LUX no es solo un álbum: es una experiencia sensorial, un viaje que conecta la historia de la música con el presente digital. Rosalía demuestra, una vez más, que su arte vive entre el riesgo y la belleza, el caos y la calma.

Filtración antes del lanzamiento

Aunque el lanzamiento oficial será hasta el 6 de noviembre, dos días antes se filtró por completo en diferentes redes sociales, permitiendo que todos ya estén hablando de este nuevo y diferente proyecto después de tres años de ausencia.