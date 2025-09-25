Premios Juventud 2025: Lista completa de artistas ganadores

Video Premios Juventud 2025: Farruko, Wisin y Emilia en el segundo día de ensayos

La ceremonia de Premios Juventud es hoy 25 de septiembre en Panamá y celebrará por todo lo alto a los músicos, actores e influencers más importantes del espectáculo latino.

En esta edición de la fiesta más hot del año se premiará a un total de 231 artistas nominados, divididos en 41 categorías. Desde temprana hora se han dado a conocer a los primeros ganadores y el resto se anunciará a lo largo del día y en la ceremonia.

PUBLICIDAD

Actualización de la información en curso.



Ellos son los ganadores de Premios Juventud 2025

Mejor Mezcla Urbana

● ‘Adivino’ - Myke Towers & Bad Bunny - GANADORES

● ‘Carbon Vrmor’ - Farruko & Sharo Towers

● ‘Comernos’ - Omar Courtz & Bad Gyal

● ‘Gata Only (Remix)’ - FloyyMenor, Ozuna & Anitta

● ‘Gatitas Sandungueras Vol.1’ - Álvaro Díaz & Feid

● ‘La Nena’ - Lyanno & Rauw Alejandro

● ‘Mamasota’ - Manuel Turizo & Yandel

● ‘Mírame’ - Blessd & Ovy on the Drums

● ‘Puro Guayeteo’ - Wisin, Don Omar & Jowell y Randy

● ‘Teka’ - Dj Snake & Peso Pluma

Mejor Canción Música Mexicana

● ‘El Amigo’ - Christian Nodal

● ‘El Amor de Mi Herida’ - Carín León - GANADOR

● ‘Mira Quién Lo Dice’ - Pepe Aguilar

● ‘Perdonarte ¿Para Qué?’ - Los Ángeles Azules & Emilia

● ‘Que Siga Pasando’ - Chiquis

La Nueva Generación Femenina

● Aria Bela

● De La Rose - GANADORA

● Mari

● Yailin La Más Viral

● Yami Safdie

● Yeri Mua

Mejor Urban Track

● ‘+57’ - Karol G, Feid, DFZM ft. Ovy on the Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd

● ‘Bing Bong’ - Yailin La Más Viral & Puyalo Pantera

● ‘Degenere’’ - Myke Towers ft. benny blanco

● ‘DtMF’ - Bad Bunny - GANADOR

● ‘Gata Only’ - FloyyMenor & Cris Mj

● ‘Hay Lupita’ - Lomiiel

● ‘La Plena (W Sound 5)’ - W Sound, Beéle & Ovy on the Drums

PUBLICIDAD

● ‘Polvo de Tu Vida’ - J Balvin & Chencho Corleone

● ‘Savage Funk’ - Anitta

● ‘Tommy & Pamela’ - Peso Pluma & Kenia Os

Tropical Hit

● ‘Alé Alé’ - Marc Anthony

● ‘Baile Inolvidable’ - Bad Bunny

● ‘Desde Hoy’ - Natti Natasha

● ‘En Privado’ - Xavi & Manuel Turizo

● ‘Fuera de Lugar’ - Venesti

● ‘How Deep Is Your Love’ - Prince Royce

● ‘Imagínate’ - Danny Ocean & Kapo

● ‘Llorar Bonito’ - Luis Figueroa

● ‘Raíces’ - Gloria Estefan