Premios Juventud 2025: Lista completa de artistas ganadores
Conoce los artistas ganadores en las 41 categorías de la edición 22 de Premios Juventud, que se celebra por todo lo alto hoy 25 de septiembre en Panamá. Lista en constante actualización.
Disfruta Premios Juventud 2025 en la señal de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, el mejor servicio de streaming en español. Además, sigue el minuto a minuto de Premios Juventud 2025 en nuestro live blog.
La ceremonia de Premios Juventud es hoy 25 de septiembre en Panamá y celebrará por todo lo alto a los músicos, actores e influencers más importantes del espectáculo latino.
En esta edición de la fiesta más hot del año se premiará a un total de 231 artistas nominados, divididos en 41 categorías. Desde temprana hora se han dado a conocer a los primeros ganadores y el resto se anunciará a lo largo del día y en la ceremonia.
Ellos son los ganadores de Premios Juventud 2025
Mejor Mezcla Urbana
● ‘Adivino’ - Myke Towers & Bad Bunny - GANADORES
● ‘Carbon Vrmor’ - Farruko & Sharo Towers
● ‘Comernos’ - Omar Courtz & Bad Gyal
● ‘Gata Only (Remix)’ - FloyyMenor, Ozuna & Anitta
● ‘Gatitas Sandungueras Vol.1’ - Álvaro Díaz & Feid
● ‘La Nena’ - Lyanno & Rauw Alejandro
● ‘Mamasota’ - Manuel Turizo & Yandel
● ‘Mírame’ - Blessd & Ovy on the Drums
● ‘Puro Guayeteo’ - Wisin, Don Omar & Jowell y Randy
● ‘Teka’ - Dj Snake & Peso Pluma
Mejor Canción Música Mexicana
● ‘El Amigo’ - Christian Nodal
● ‘El Amor de Mi Herida’ - Carín León - GANADOR
● ‘Mira Quién Lo Dice’ - Pepe Aguilar
● ‘Perdonarte ¿Para Qué?’ - Los Ángeles Azules & Emilia
● ‘Que Siga Pasando’ - Chiquis
La Nueva Generación Femenina
● Aria Bela
● De La Rose - GANADORA
● Mari
● Yailin La Más Viral
● Yami Safdie
● Yeri Mua
Mejor Urban Track
● ‘+57’ - Karol G, Feid, DFZM ft. Ovy on the Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd
● ‘Bing Bong’ - Yailin La Más Viral & Puyalo Pantera
● ‘Degenere’’ - Myke Towers ft. benny blanco
● ‘DtMF’ - Bad Bunny - GANADOR
● ‘Gata Only’ - FloyyMenor & Cris Mj
● ‘Hay Lupita’ - Lomiiel
● ‘La Plena (W Sound 5)’ - W Sound, Beéle & Ovy on the Drums
● ‘Polvo de Tu Vida’ - J Balvin & Chencho Corleone
● ‘Savage Funk’ - Anitta
● ‘Tommy & Pamela’ - Peso Pluma & Kenia Os
Tropical Hit
● ‘Alé Alé’ - Marc Anthony
● ‘Baile Inolvidable’ - Bad Bunny
● ‘Desde Hoy’ - Natti Natasha
● ‘En Privado’ - Xavi & Manuel Turizo
● ‘Fuera de Lugar’ - Venesti
● ‘How Deep Is Your Love’ - Prince Royce
● ‘Imagínate’ - Danny Ocean & Kapo
● ‘Llorar Bonito’ - Luis Figueroa
● ‘Raíces’ - Gloria Estefan