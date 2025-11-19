Rosalía acaba con los rumores: 'La Perla' no está inspirada en Rauw Alejandro

Las interpretaciones crecieron especialmente por algunas frases directas y punzantes de la canción, que muchos relacionaron de inmediato con su pasada relación con Rauw Alejandro. Sin embargo, en una reciente entrevista, la artista decidió aclararlo todo: la canción no está inspirada en ninguna expareja.

Desde su lanzamiento, versos como “Hola, ladrón de paz, campo de minas pa’ mi sensibilidad” alimentaron teorías sobre un mensaje disfrazado dirigido a un amor fallido. Pero Rosalía rompió esas ideas de raíz al explicar que La Perla, uno que no tiene nada que ver con su vida sentimental actual o pasada.

La cantante reveló que la historia detrás de la canción proviene de una figura histórica: Santa Fabiola de Roma, una noble del siglo IV conocida tanto por su turbulento matrimonio como por la vida de servicio y caridad que llevó posteriormente. Según la propia Rosalía, fue el relato de esta mujer —y particularmente la descripción de su esposo como “un perla”— lo que despertó en ella la chispa creativa. “Está inspirada en Santa Fabiola; ella tenía un marido que era ‘un perla’ y dije: ¿por qué no hacer una canción desde eso?”, explicó, dejando claro que la letra no surge de experiencias recientes.

