La mamá de Raúl Lizárraga no pierde la fe: esto sabemos a un año de la desaparición del cantante

El cantante grupero Raúl Lizárraga fue reportado como desaparecido el pasado 6 de septiembre de 2017 en Tijuana, Baja California (al norte de la República Mexicana), y a un año de este acontecimiento las autoridades y su familia no tienen ni un solo rastro de su paradero. A pesar de todo, su madre aún no pierde la esperanza de volver a ver con vida a su hijo.

“Ha sido un año muy difícil, muy pesado, hemos vivido una pesadilla y aún no sabemos nada de mi hijo, ni un indicio, ni nada. Todo como al principio”, comentó vía telefónica y en exclusiva a Univision Entretenimiento la señora Patricia Sarabia, madre del cantante.

Sin embargo, su familia nunca imaginó que el 5 de septiembre de 2017 iba a ser la última vez que sabrían de él y que comenzaría una pesadilla que hasta la fecha no termina.

La señora Sarabia explicó que sigue viajando de Mazatlán (lugar donde reside) a Tijuana con la esperanza de saber algo de Raúl, pero desafortunadamente no hay nada nuevo y los regresos a casa han sido muy tristes.

“Yo sigo yendo, cada vez voy con la esperanza de saber de mi hijo, la carpeta de investigación no se ha cerrado y mientras yo no tenga nada en concluso seguiré adelante ”, indicó.

¿Está vivo?

Ante la pregunta directa sobre si aún cree que su hijo está vivo, con seguridad la señora Patricia respondió que sí: “ Sí, yo creo que está vivo, la fe y la esperanza es lo último que debe de morir. De repente pienso lo contario, pero trato de no hacerlo, sobre todo cuando voy a Tijuana y las autoridades me enseñan en la computadora a las personas que han encontrado y si mucha gente aparece por qué no mi hijo”.