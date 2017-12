Exclusiva: "Mi hijo sigue vivo", dice la mamá de Raúl Lizárraga a tres meses de su desaparición

A poco más de tres meses de la desaparición del cantante Raúl Lizárraga sus padres aún mantienen la esperanza de volverlo a ver con vida y, aseguran, el mejor regalo en esta Navidad para ellos sería poder abrazarlo. Mientras eso no ocurra no hay motivo para celebrar, aseguraron en exclusiva a Univision Entretenimiento.

"Sin mi hijo, no hay nada que celebrar en esta Navidad", comentó la señora Patricia Sarabia, madre del joven cantante reportado desaparecido desde principios de septiembre pasado y de quien hasta el momento no se tiene ninguna pista de su paradero.



Doña Paty, consternada, compartió que desafortunadamente las cosas no han cambiado y no ha habido ninguna novedad en torno al paradero de su hijo, ni una sola pista tanto de las autoridades como de la sociedad: "Ya no sé ni qué pensar, esto es una pesadilla de la cual no podemos despertar".

La familia del cantante de regional mexicano tendrá una Navidad amarga ya que en esta ocasión no habrá la gran cena con todos los parientes y con la música y alegría que su hijo les contagiaba: "Ninguna Navidad, solo haremos una cena normal, tenemos una hija de seis años y ella no tiene la culpa de esto, pero ganas no hay para celebrar, es más ni pino pusimos este año", comentó la mamá de Raúl



Confesó que el único deseo que tienen en esta época es ver entrar por la puerta a su hijo, la ilusión que tienen desde la última ocasión que lo vieron y que hablaron con él. "Ese es el sueño, precisamente le estaba comentando a mi esposo que recién lo soñé, pero por más que quiero acordarme no recuerdo el sueño".



Dijo que han sido días muy difíciles, porque a veces se siente mal e incluso ha llegado a pensar en lo peor. Ya lo único que desean es saber sobre el paradero de su hijo.



“A estas alturas si he llegado a pensar en lo peor, pero no quiero perder la fe. No sé algo me dice, tal vez el instinto de madre, que mi hijo sigue vivo y por eso no quiero pensar que está muerto”.

Llamadas de extorsión hasta por 300 pesos

La madre de Raúl Lizárraga explicó que no hay nada nuevo en el caso y denunció que lamentablemente continúan las falsas llamadas al teléfono que pusieron en redes sociales (junto con las extorsiones) por si alguien sabía de su hijo.

“Esas llamadas siguen, ya aprendimos a detectarlas, hay personas que les gusta jugar con los sentimientos de la gente, siempre es lo mismo que saben dónde está, que ellos lo tienen y yo les digo: 'Si sabes dónde está llévame' y me responden que 'no por su seguridad' y yo les respondo: 'Por mi seguridad no te preocupes, a mí dime dónde está, yo no le tengo miedo a nadie' y dejan de llamar”, dijo.